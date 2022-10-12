高市議會定期會閉幕 4年提案6959件創紀錄

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄市議會第3屆第8次定期大會今天閉幕，議長曾麗燕表示，累計4年議員提案達6959件，創下議會紀錄，每件提案都攸關市民權益及城市建設，凸顯議員對民意的重視。

曾麗燕閉幕致詞表示，回顧過去4年，高雄在風雨飄搖中度過，不僅歷經市府和議會2任市長和2名議長更迭，也度過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及城中城火災事件衝擊，但大家還是共同努力完成市民的託付。

曾麗燕說，統計4年，議員提案多達6959件，比上屆議會增加逾2000件，創下紀錄，每件提案都攸關市民權益及城市建設，凸顯議員對民意的重視。

曾麗燕指出，除議員提案，第3屆議會還審查市府提案849件，市府法規案32件，議會法規案4件，報告事項347件，績效斐然。議會也特別關切攸關民生議題立法，如「高雄市電子煙及新興菸品管理自治條例」，保障青少年及市民健康。

守護弱勢權益，曾麗燕表示，議會除連續12年舉行寒冬聯合送暖活動，關懷經濟弱勢邊緣戶，也審查通過由議員黃柏霖提案的「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」，透過保險制度法制化，加倍照顧弱勢。

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高雄市議會現任65名議員，有3名議員不再挑戰連任，其餘62名議員爭取連任，曾麗燕也祝福不再連任的議員「心想事成，未來生活美滿」，並預祝競選連任的議員高票當選，12月25日再相聚議事廳。

曾麗燕也感謝前高雄市長韓國瑜及現任高雄市長陳其邁分別帶領的市府團隊，任內對高雄與人民福祉的付出。年底大選將至，曾麗燕也提醒市府人員堅守行政中立，並公平公正公開，圓滿完成選務工作。（編輯：謝雅竹）1111012