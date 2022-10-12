推動金廈大橋設促進會 主委陳滄江盼緩解兩岸關係

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門縣金廈大橋建設推動促進會籌備會主委陳滄江今天表示，促進會獲縣府准予設立，成立宗旨在評估推動興建連結金門和廈門的金廈大橋，盼緩解兩岸關係，促成金廈共榮發展。

陳滄江發布新聞表示，金廈大橋建設推動促進會由他發起，6月30日向縣府申請籌設，9月22日縣府函復准予設立；昨晚在金門縣商會召開首次籌備會後，展開作業，將依人民團體法公開召募會員，報縣府核備後，召開金廈大橋建設促進會成立大會。

金廈大橋建設推動促進會章程草案明定，主要任務在推動興建金廈大橋建設，評估金廈中運量捷運系統連結中國以及歐亞大陸交通系統的可能性；其次，以建設金廈大橋及中運量捷運系統，改善兩岸關係，繁榮兩岸發展及地方建設。第三，彙集共識擬具說帖，促成大橋興建。

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前金門縣議員陳滄江說，經濟建設是金門唯一的出路，建橋之路艱辛漫長，但沒有起頭，就沒有希望實現的一天。他說，雖然從當前兩岸嚴峻氛圍看來，推動金廈大橋勢必惹來非議，但任何兩岸重大政策都會因時空背不同而改變，例如兩岸直航、開放老兵返鄉探親、兩岸小三通從不可能化為可能，證明事在人為。

籌備會將依人民團體法公開召募會員，報縣府核備後，舉辦成立大會。（編輯：郭諭儒）1111012