更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

推動金廈大橋設促進會 主委陳滄江盼緩解兩岸關係

2022/10/12 14:53（10/12 15:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門縣金廈大橋建設推動促進會籌備會主委陳滄江（前中）12日表示，成立宗旨在評估推動興建連結金門和廈門的金廈大橋，盼緩解兩岸關係，促成金廈共榮發展。（陳滄江提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月12日
金門縣金廈大橋建設推動促進會籌備會主委陳滄江（前中）12日表示，成立宗旨在評估推動興建連結金門和廈門的金廈大橋，盼緩解兩岸關係，促成金廈共榮發展。（陳滄江提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門縣金廈大橋建設推動促進會籌備會主委陳滄江今天表示，促進會獲縣府准予設立，成立宗旨在評估推動興建連結金門和廈門的金廈大橋，盼緩解兩岸關係，促成金廈共榮發展。

陳滄江發布新聞表示，金廈大橋建設推動促進會由他發起，6月30日向縣府申請籌設，9月22日縣府函復准予設立；昨晚在金門縣商會召開首次籌備會後，展開作業，將依人民團體法公開召募會員，報縣府核備後，召開金廈大橋建設促進會成立大會。

金廈大橋建設推動促進會章程草案明定，主要任務在推動興建金廈大橋建設，評估金廈中運量捷運系統連結中國以及歐亞大陸交通系統的可能性；其次，以建設金廈大橋及中運量捷運系統，改善兩岸關係，繁榮兩岸發展及地方建設。第三，彙集共識擬具說帖，促成大橋興建。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

前金門縣議員陳滄江說，經濟建設是金門唯一的出路，建橋之路艱辛漫長，但沒有起頭，就沒有希望實現的一天。他說，雖然從當前兩岸嚴峻氛圍看來，推動金廈大橋勢必惹來非議，但任何兩岸重大政策都會因時空背不同而改變，例如兩岸直航、開放老兵返鄉探親、兩岸小三通從不可能化為可能，證明事在人為。

籌備會將依人民團體法公開召募會員，報縣府核備後，舉辦成立大會。（編輯：郭諭儒）1111012

前金門縣議員陳滄江12日表示，經濟建設是金門唯一的出路，興建連結金門與廈門的金廈大橋建橋之路艱辛漫長，但沒有起頭，就沒有希望實現的一天。（陳滄江提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月12日
前金門縣議員陳滄江12日表示，經濟建設是金門唯一的出路，興建連結金門與廈門的金廈大橋建橋之路艱辛漫長，但沒有起頭，就沒有希望實現的一天。（陳滄江提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月12日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族