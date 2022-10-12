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立委：薇閣國小擴建案若重申請 盼北市都發局駁回

2022/10/12 15:52（10/12 16:55 更新）
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（中央社記者王揚宇台北12日電）時力立委陳椒華今天偕陳情人說，對於北市私立薇閣國小擴建案爭議，倘若薇閣提出開發申請，考量鄰接聯外道路因現況路寬不足6公尺，不符合開發要件，請台北市政府都市發展局勿受理直接駁回。

受邀出席記者會的北市都發局股長徐文強說，如果要開發的話，要先送都市設計審議，有各方面專家，例如結構、大地等方面專家及相關局處會參與其中，審查的時候會就各方專業來看妥適性，而每個案子想要申請，他們無法予以拒絕，但會就專業給予合法、合理的要求。

時代力量立委陳椒華、台北市士林北投區市議員參選人劉仕傑今天與北投泉源保護區自救會和北投捍衛保護區聯盟召開記者會，質疑薇閣小學擬於北投區泉源里擴建幼兒園，因地點位於山坡地保護區，面積達1.6公頃，且99%為國有地，引發討論。

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陳椒華認為，薇閣擴校案第三度送件，已因逾期未補件而失效，如欲繼續開發，需重新提出申請；薇閣若再度申請開發，因此案鄰接聯外道路現況路寬不足6公尺，不符合開發要件，請北市都發局勿受理直接駁回。

陳椒華說，財政部國有財產署應立即停止及撤銷與薇閣的租約，並檢討民國98年讓售保護區溝地給薇閣，使之取得一小塊國有地，再承租大片國有地，納入薇閣擴校開發範圍，不受國有地占開發總面積50%限制，有違國有地權益及畫設保護區的精神，應檢討相關措施及法令。（編輯：林興盟）1111012

陳椒華
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