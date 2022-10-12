高市茂林情人谷溫泉完工 10/21起開放試體驗

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高雄市原民會12日表示，茂林區情人谷溫泉耗時近7年興建完成，族人相當期待溫泉能為部落帶來全新觀光商機；溫泉示範區將自21日起開放體驗，預計12月前正式營運。（高雄市原民會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄茂林區的情人谷溫泉，耗時近7年終於興建完成，將於21日起開放溫泉試體驗，預計12月前正式營運；將結合在地產業及相關資源產業推出套裝旅遊行程，為當地帶來全新觀光商機。

高雄市原民會今天新聞稿表示，茂林區情人谷溫泉耗時近7年興建完成，族人期待溫泉能為部落帶來全新觀光商機。原民會也邀試營廠商泉沐創意娛樂公司及未來進駐的南仁湖育樂公司，向茂林族人召開溫泉試體驗活動說明會。

南仁湖育樂公司副理陳裕嘉說，10月21日至11月27日試營運後，規劃12月前進駐營運，將結合在地產業及相關資源產業推出套裝旅遊行程，並與在地產業或優惠合作店家至少10家合作結盟，結合在地部落共同推廣部落文化。

陳裕嘉也提到，溫泉示範區停車位不足，憂心遊客數過多無法承載，將與原民會與茂林區公所盡快協議出解決方案。南仁湖集團也同意擬定回饋機制，願意一半比例的工作人員進用在地族人。

原民會表示，這座「溫泉產業示範區」設施包含遊客中心、親子遊憩室、會議室、湯屋、戶外泡湯池及景觀工程，在湯屋內還推出雙人房、家庭式房、集會所等，將打造為多功能溫泉會館。

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此外，情人谷溫泉季將於29日登場，首先「閃耀茂林美的冒泡溫泉徵選活動」，將選出茂林優質青年成為首屆茂林溫泉之星；11月12日將舉辦草地音樂會，邀民眾席地而坐、聆聽音樂。

原民會表示，茂林除了可泡溫泉，10月至2月的賞蝶季活動是東高雄地區冬季盛事，全世界唯二越冬型紫蝶谷，9月底在姿沙里沙里步道已有蝶群進駐，可觀賞紫斑蝶飛舞美景。（編輯：謝雅竹）1111012