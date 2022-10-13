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高雄熊宣傳觀光 第6座大型公仔前鎮金鞏橋啟用

2022/10/13 18:06（10/13 18:16 更新）
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「高雄熊」為高雄市政府推出的官方吉祥物，也是觀光代言人，市府觀光局目前共設有6座高雄熊玻璃纖維大型公仔，其中3座在愛河旁、1座在蓮池潭、1座在鹽埕綠廊，第6座13日正式在前鎮區金鞏橋啟用。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月13日
「高雄熊」為高雄市政府推出的官方吉祥物，也是觀光代言人，市府觀光局目前共設有6座高雄熊玻璃纖維大型公仔，其中3座在愛河旁、1座在蓮池潭、1座在鹽埕綠廊，第6座13日正式在前鎮區金鞏橋啟用。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月13日
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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市觀光局在愛河、蓮池潭等地設立官方吉祥物「高雄熊」的玻璃纖維公仔，今天在前鎮區金鞏橋設立第6座公仔，並在橋單側欄杆布置高雄熊彩繪圖案，盼打造為當地新打卡熱點。

高雄熊是高雄市政府推出的高雄市官方吉祥物，也是觀光代言人，觀光局目前在全市設有6座高雄熊的玻璃纖維（FRP）大型公仔，其中3座在愛河旁、1座在蓮池潭、1座在鹽埕綠廊，第6座則在今天設立於前鎮區金鞏橋。

金鞏橋的高雄熊公仔今天舉辦啟用揭幕儀式，高雄市議會議長曾麗燕、觀光局長周玲妏及多名在地里長等人出席。除了在金鞏橋上設置高雄熊公仔，橋的單側欄杆也布置身穿美人魚裝的高雄熊彩繪圖案，吸引遊客駐足。

觀光局表示，金鞏橋橫跨五號船渠，從最早的原木貯運渠道，到近期兩岸生態護堤開闢、木棧休閒步道的修築等城市面容改造，賦予了全新親水休憩功能，今天進一步改造轉型，盼成為當地新打卡景點。

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周玲妏表示，金鞏橋位置獨特，連結鄰近眾多亞洲新灣區的重要賣場，包括IKEA、台鋁MLD、夢時代、好市多等，將高雄熊設於此處，也更能打響它的知名度。曾麗燕則指黃昏時的金鞏橋，可看到美麗的夕陽景致，推薦市民來賞景。

觀光局表示，前往金鞏橋除了自行前往，也能搭輕軌至經貿園區站，步行約500公尺就能抵達，23日前還可順便搭輕軌到高雄蓬萊商港，參觀2022台灣設計展。（編輯：謝雅竹）1111013

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