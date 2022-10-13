嘉縣首座銀髮人才服務據點成立 協助中高齡重返職場

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嘉義縣政府在民雄鄉設置銀髮人才服務據點，13日揭幕營運，嘉義縣長翁章梁（左5）、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署技正楊慶元（左3）、中正大學副校長郝鳳鳴（左4）等人出席見證。中央社記者蔡智明攝 111年10月13日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉縣府勞青處與國立中正大學合作，在民雄鄉設置首座銀髮人才服務據點，今天揭幕，為年滿55歲縣民提供就業、創業諮詢及中高齡就業促進課程，協助中高齡或退休者重返職場。

嘉義縣長翁章梁、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署技正楊慶元、中正大學副校長郝鳳鳴等人，今天出席銀髮人才服務據點揭幕儀式，活動現場6家廠商提供36個以上中高齡職缺，吸引超過200人參加，另外在Line求職資訊平台提供217個多元中高齡職缺，協助中高齡者再就業。

郝鳳鳴致詞表示，嘉義縣65歲以上高齡人口目前已達10萬5000多人，佔人口數21.46%，為全台最高齡縣市，協助中高齡就業以及退休人力再運用，已成為重要議題，今天開幕的是嘉義縣首座銀髮人才服務據點，也將是嘉義縣示範據點。

楊慶元也指出，因產業缺工與少子化，勞動部在全國推動促進中高齡人才就業，嘉縣民雄鄉銀髮人才服務據點是全國第10個成立據點，鼓勵中高齡者多利用服務據點媒合就業，解決嘉縣產業缺工狀況。

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翁章梁接受媒體聯訪說，很多55歲以上的中高齡者想找工作都必須跟年輕人競爭，心態就會變得不積極、懶惰，自尊心也會受損；據點可以由專業人員評估中高齡求職狀況，做到最好的媒合。

勞青處勞資關係科表示，銀髮人才服務據點位於民雄鄉保生街186號，交通便利且鄰近民雄工業區，提供55歲以上有就業需求的中高齡及高齡者就業媒合、職涯諮詢、研習課程、職務再設計資源等，歡迎至據點諮詢，或電洽05-2265186。（編輯：陳仁華）1111013