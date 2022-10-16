高雄站東路29日通車 站區南北側將封路施工14小時

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄車站站東路預計29日中午開放通車，配合站區動線調整，高市府將自28日晚間10時至29日中午12時，封閉站區南北兩側路口施工共14小時，提醒民眾提早改道通行。

高雄市副市長林欽榮今天透過新聞稿說明，位在高雄中軸線的高雄車站即將迎來另一次轉變，原貫通南北兩側的中博高架橋，在去年2月利用9天拆除後，改由站西路串接南北兩側交通；經過鐵道局南工處1年8個月施工，將在29日中午開放站東路通車。

林欽榮表示，未來站東路、站西路兩側各設置三車道，採配對單行方式運作，由中山路/建國路往北方向的車輛，將行駛站東路北上，由博愛路/九如路方向往南之車輛，則行駛站西路南下；車站也將在站東路、站西路兩側設置臨停接送區，讓進出車站旅客將更加方便。

市府交通局表示，配合站區道路切換工程，鐵道局需封閉站區南北兩側路口施工，規劃於28日晚間10時至29日中午12時期間封閉站區北側博愛路（熱河街－九如路）、九如路（大連街－重慶街），南側中山路（建國路－河南路）、建國路（林森路－同愛街）等路段刨鋪施工，共影響14小時。

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原利用中山路、博愛路往來的車輛，須改道至中華、民族、自由復興、自立等南北向替代道路通行，往來東西向的車輛，則改道行駛七賢路、十全路等路段通行。

交通局提醒，使用高雄車站的旅客，車站南北側路口封閉施工期間站區將設置3處臨時接送區，分別位於站西路路西側接送區、九如路/松江路口接送區、建國路/南華路口臨時接送區；市區公車部分則將設置臨時停靠區，旅客可使用高雄捷運或台鐵其他車站進出轉乘，避免行經施工區域影響行程。（編輯：陳仁華）1111016