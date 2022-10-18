新竹縣體育場將取消免費停車 12月起計費

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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣體育場及第二運動場原本附設免費停車場，新竹縣政府今天表示，將改為智慧收費停車場，預計11月1日起試營運不收費，12月1日開始收費，機車部分仍維持免費停放。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹縣體育場及第二運動場附設停車場附近交通四通八達，往來運動民眾多，為有效活化使用率，並提升停車場周轉率，預計10月20日完成施作增設工程，將成為智慧停車場。

縣府指出，透過導入車牌辨識及多元支付自動繳費等系統，在出入口建置車牌辨識系統及繳費設施，預計11月1日試營運，並於12月1日起調整為全天計時收費。

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體育場表示，工程完工後，體育場（田徑場）附近停車場將可提供432格汽車停車位，第二運動場有提供27格汽車停車位，由委託業者營運3年，維護管理停車環境品質，並在試營運期間，將滾動式檢討動線指標進行改善。

體育場指出，汽車停車費用則依「新竹縣公有停車場收費標準」，不分平、假日每半小時收費新台幣10元，進場未滿30分鐘免費，並以合理月租收費（每月2400元）回饋鄉里，另機車停車則不收費，以供民眾實際停車需求，相關停車場規範及措施將於主管機關核定後正式公告。（編輯：陳仁華）1111018