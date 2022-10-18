鶯歌美食廣場開幕 串連景點打造新地標

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（中央社記者高華謙新北18日電）有42年歷史的鶯歌公有市場2樓改造為美食廣場，今天開幕。新北市長侯友宜表示，希望提供觀光飲食服務機能，結合鶯歌藝術城並串聯周邊景點，打造出鶯歌新地標。

新北市政府市場處表示，鶯歌公有市場民國69年成立，因年久失修，陸續出現積水、漏水與設施老舊等問題，民國110年起投入約新台幣9700萬元改造，原本白色斑駁外牆以「鶯歌紅」色調整修，並更新市場水溝及建物整體防水；2樓也改造為美食廣場，吸引在地特色商家進駐。

侯友宜出席開幕活動時表示，鶯歌美食廣場結合鶯歌陶瓷文化與現代美食主題，引進甜點輕食、中式及異國料理，內部以紅磚與花磚妝點，並導入空調、油煙及污水處理系統，還設有電梯方便上下樓；希望提供觀光飲食服務機能，結合鶯歌藝術城並串聯周邊景點，打造出鶯歌新地標。

鶯歌區區長施明慧說，鶯歌公有市場2樓過去本來就有規劃給攤商的隔間，但居民一直都習慣到市場1樓買菜，2樓久而久之變成閒置空間，有人直接在裡面住了下來，也有傳統美髮院等。

新北市政府市場處處長盛筱蓉表示，當初規劃改造時到2樓查看，發現其中一個隔間內竟有承租人遺留的祖先牌位；再往市場深處另一隔間走去，她一打開門就嚇一大跳，因現場竟有一大堆神明像，過去應是讓人拜拜的公廟。

盛筱蓉說，市場處103年才成立，這些物品應是在市場處成立前就留下。由於公廟負責人疑似已過世，也聯絡不上擺放神主牌的承租人，因此市場處特地請法師到現場舉行「退神儀式」。

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盛筱蓉表示，法師先念經並與神明溝通，成功把神明請下來後，再火化牌位與神像；過程中她其實很緊張，也有點害怕，畢竟對神明有敬畏之心，也很擔心請不走，不過幸好過程順利。

此外，還有一位住在隔間內的阿嬤讓盛筱蓉印象深刻，她說，這位阿嬤很久以前就住在這裡，市場處與社工人員不斷拜訪、溝通半年以上，才說服阿嬤同意由親戚接回南部。（編輯：方沛清）1111018