台中后里首座公托開幕 盧秀燕：讓年輕人願生敢養

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台中市后里區首座公設民營托嬰中心21日開幕，台中市長盧秀燕致詞表示，現在公托數量已增加超過5倍，將朝10倍增邁進，市府體貼爸媽養兒不易，今年起降低小公托月費，讓更多年輕人願生敢養。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月21日

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市后里區首座公設民營托嬰中心今天開幕，台中市長盧秀燕致詞表示，現在公托數量已5倍增，市府體貼爸媽養兒不易，今年起降低小公托月費，讓更多年輕人願生敢養。

后里墩北公設民營托嬰中心今天開幕，出席致詞的盧秀燕表示，這是后里首座公托，也是全市第27座，她上任前台中市只有5所公托，現在公托數量已增加超過5倍，將朝10倍增邁進，市府體貼爸媽養兒不易，今年起降低小公托月費，讓更多年輕人願生敢養。

盧秀燕指出，市府盤點各機關閒置空間並善加利用，今年已在霧峰、烏日、北屯、太平、北區、大甲、東區、清水、后里區建置9座公托，預計在北屯、大肚、梧棲區還有3座公托即將啟用，感謝所有市議員大力支持公托倍增計畫，在大家齊心協力下，建設台中成為更幸福的宜居城市。

為減輕年輕父母負擔，盧秀燕說，台中市今年起降低小公托月費，現在大、小公托月費一律都是新台幣7000元，扣掉補助後，家長每月只需負擔1500元，收費全台最低；同時市府力推平價生養，生育津貼由1萬元加碼到2萬元。

台中市社會局表示，墩北公托是利用后里第一公有零售市場的閒置空間設置，採日間托育，收托時間為週一至週五上午8時到下午6時，由15名專業托育人員照護60名0至2歲幼兒，預計11月招生。

此外，台中市長選舉今天辦理參選人號次抽籤，盧秀燕委託立委楊瓊瓔代為抽籤，未親自出席。對此，盧秀燕接受媒體聯訪時表示，因公務關係，沒有親自去抽籤，今天是后里第一所公托開幕，也是全台中市第27所公托開幕，以市政優先是她對市民的承諾。（編輯：郭諭儒）1111021