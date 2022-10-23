陳亞蘭獲金鐘視帝 嘉慶君遊台灣在台南取景

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第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間在台北國父紀念館登場，演員陳亞蘭首創先例拿下金鐘視帝，致詞時一度淚崩，頒獎後在後台開心與獎座合影。中央社記者張新偉攝 111年10月22日

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）第57屆電視金鐘獎戲劇節目男主角獎由女演員陳亞蘭以「嘉慶君遊台灣」獲得，台南市長黃偉哲在臉書發文恭喜，並指這部戲就在台南岸內糖廠影視基地取景，為台灣原生戲劇加油。

黃偉哲臉書在陳亞蘭獲獎後不久發文指出，恭喜陳亞蘭獲得戲劇節目男主角獎，成為史上首名獲得戲劇男主角獎的女演員，意義非凡，而「嘉慶君遊台灣」就在台南鹽水岸內糖廠影視基地拍攝取景，拍出台灣膾炙人口的歷史故事。

發文並附上劇組在影視基地拍攝時，黃偉哲前往關心劇組並合影拍下的照片，吸引不少網友留言及轉傳分享。

黃偉哲指出，岸內糖廠影視基地對歷史場景投入相當多考究與著墨，有清代漢人街市場景、日治時期榮町街景等，市府設置的影視支援中心也提供完善協助，歡迎更多導演和製作團隊到台南拍片，共同為台灣影視產業努力。（編輯：唐聲揚）1111023