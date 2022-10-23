黃秀芳爭取建2487戶社宅 打造彰化幸福城市

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民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（前左）23日到八卦山早市拜票，她表示，為落實居住正義，將爭取國家住宅及都市更新中心在彰化縣12處基地興建2487戶社會住宅。（黃秀芳團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年10月23日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣23日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天說，將爭取國家住都中心在12處基地興建2487戶社會住宅，同時推動包租代管、租屋補貼、旅館轉型社宅等政見，打造彰化成為好生活的幸福城市。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，加強「陸戰」掃街，黃秀芳今天前往彰化市八卦山早市向鄉親拜票，並陸續出席彰化縣議員葉國雄、縣議員參選人辜皇譯、溪州鄉長參選人楊金源競總成立大會，及田尾鄉後援會成立大會，晚間北上參加旅新北全國同鄉大會師。

黃秀芳上午由前彰化縣長周清玉、彰化市長林世賢及多名縣議員、縣議員參選人陪同到八卦山早市掃街，鄉親熱情高喊「當選」，黃秀芳看到跳土風舞的媽媽也熱情加入「搏感情」，展現高親和力；此外，黃秀芳接受媒體聯訪時，也說明未來彰化縣社會住宅政策。

黃秀芳表示，為落實居住正義，將爭取國家住宅及都市更新中心在彰化縣12處基地興建2487戶社會住宅，同時推動包租代管服務、協助申請租屋補貼、旅館轉型社會住宅、增加首次購屋利息補貼等政見，這些社會住宅只租不賣，而包租代管服務則協助長者將自有房屋出租，換居住電梯住宅，提供銀髮長者更優質居住環境。

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黃秀芳說，由國家住都中心負責的彰化市「學士安居」社會住宅明天開工，她與黨籍在地立委共同爭取的員林市「靜修好室」、和美鎮「德美好室」社宅正規劃發包作業，全縣12個社宅基地位處交通便利鬧區，生活機能完善，讓鄉親以低於市價租金享有高品質生活。

黃秀芳話鋒一轉指出，彰化縣低薪、產業發展遲緩、人口大量流失、重大公共建設無進展、縣民生活環境不佳，她要拚經濟改善縣民薪資收入、營造好生活家園、為產業界留住優質人力資源，而落實居住正義就是實現「好生活家園」的重要基礎。（編輯：黃世雅）1111023