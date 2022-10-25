綠批大埔截水溝工程經費暴增 彰縣府：過程透明

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民進黨彰化縣議會黨團25日召開記者會，批評彰化縣長王惠美領導的縣府團隊行政效率不彰，議會黨團總召賴澤民（右2）指出，彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程流標6次，經費從原先的26億一路增加到37億，直到選前才來急就章決標。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年10月25日

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）民進黨彰化縣議會黨團今天開記者會，批評彰化縣長王惠美行政效率差，縣議員賴澤民說，彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程經費從26億元增加至37億元，選舉前才辦動土典禮。

彰縣府發布新聞回應指出，彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程招標過程公開、透明，一切都攤在陽光下，而新竹市立棒球場，建造費用從一開始的新台幣3億5000萬元，最後調漲3倍，變成超過11億元，過程中流標7次，和新竹市相比，彰縣府辦理過程更嚴謹。

民主進步黨彰化縣議會黨團開記者會，批評王惠美領導的縣府團隊行政效率不彰；議會黨團總召賴澤民指出，前縣長魏明谷、黨籍立委陳素月及黃秀芳爭取到彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，不過縣府卻讓工程流標6次，經費從原先的26億一路增加到37億，直到選前才急就章決標。

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賴澤民指出，工程增加的11億元足夠讓全縣國中小學生，吃一整年免費營養午餐，或是拿來發放重陽敬老禮金，縣長帶領的縣府團隊執行能力低下，還好意思辦開工典禮收割成果。

民進黨彰化縣議員莊陞漢則說，過去在議會曾對大埔截水溝一案提過許多建議，像是工程分段發包、必須先克服工法問題等，但縣長一意孤行，直到流標6次後，今年才到北部拜託廠商投標，原物料上漲與缺工是全台需共同面對的問題，但縣長無能施政造成縣內多項重大建設流標。（編輯：謝雅竹）1111025