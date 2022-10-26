大紅燈籠高掛九份 象徵驅逐瘟疫吸引觀光客回流

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新北市觀光旅遊局經與地方及商圈研商後，將重新打造知名景點九份「紅燈籠」品牌，提升地景辨識度，裝置地點及路線正籌備與討論中。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月26日

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市觀光旅遊局今天表示，迎接疫後觀光人潮，將重新打造知名景點九份「紅燈籠」品牌，創造地景辨識度，也保留在地「火把節」祈福傳統，紅燈籠象徵驅逐黑暗、驅逐瘟疫。

新北市府觀光旅遊局長楊宗珉在市政會議表示，世界旅遊組織（UNWTO）預測，國際觀光將逐年恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，市府積極整備迎接境內外遊客。

觀旅局說，新北市擁有山林、海岸、都會等美景與特色觀光資源，瑞芳九份是一直深受國內外旅客喜愛的著名景點，為吸引後疫情旅遊人潮觀光，觀旅局與地方討論溝通，期待透過創造有情感記憶的特色活動，帶動遊客回流。

觀旅局說，經與地方及商圈討論後，期待重新打造九份「紅燈籠」品牌，提升地景辨識度，並保留在地以往「火把節」祈福傳統，凸顯透過紅燈籠驅逐黑暗、驅逐瘟疫的意涵。

觀旅局說，瑞芳「火把節」源起於日治時期，地方李姓望族遭誣陷通緝的「瑞芳事件」，族人躲藏到秀崎山期間，以火把提示藏身處與親友接應。傳統在元宵節也有持火把夜遊的活動，後人以「火把節」活動帶動歷史記憶。

另外，以往九份豎崎路透過點亮紅燈籠，點綴的山城夜景讓遊客印象深刻，這靈感來源是日本宮崎駿動畫「神隱少女」場景；豎崎路是九份沿著石階築成，沿路懸掛大紅燈籠街景是最大特色，也是旅客喜歡駐足沿路商家拍照打卡景點。

豎崎路沿線有許多特色茶藝館、芋圓店、古早味餐廳、文創商店及昇平戲院，以往懸掛紅燈籠已經褪色破舊，目前將研擬重新打造「紅燈籠」品牌意象，裝置地點及路線正籌備與討論。

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另外，工務局長詹榮峰於會中表示，三貂嶺隧道正式更名為「三貂嶺生態隧道」凸顯維修隧道時，保留隧道內原有生物、蝙蝠、地質等生態景觀，盼望特色旅遊吸引觀光客參訪。從九份結合周邊出名的三貂嶺、猴硐、牡丹，可讓大家悠遊當年黃金產業與礦業山城。

捷運局長李政安表示，安坑輕軌即將通車，近日已經開會研究整合周邊的觀光交通與旅遊、美食等特色，希望一併帶動觀光休閒。（編輯：方沛清）1111026