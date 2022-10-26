國3彰雲大橋設匝道銜接二水 交部允補助可行性評估

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）立法院交通委員會南下彰化考察交通建設，交通部長王國材指出，地方建議國道3號彰雲大橋增設匝道，銜接彰化二水鄉更方便，交通部會補助經費，由彰雲2縣進行可行性評估。

立法院交通委員會今天來到彰化縣二水鄉及埔鹽鄉考察交通建設，王國材、彰化縣長王惠美及民進黨立委陳素月等人都到場，關心地方建議的二水鄉彰南大橋延伸國道3號生活圈道路規劃情形及埔鹽鄉台76線延伸線辦理情形。

王國材一行人先來到彰化二水鄉。陳素月指出，二水地區鄉親反映，二水位在偏鄉交通不便，希望增設匝道，民眾可開車從匝道銜接彰雲大橋，再連結到國道3號，促進彰化田中鎮、二水鄉與雲林林內鄉的發展。

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王國材則說，原本規劃興建跨越濁水溪的彰南大橋，可銜接國道3號南雲交流道，不過興建經費約需新台幣40億元，現在如果在國道3號彰雲大橋新設交流道，反而離二水更近，交通部同意撥付經費，請彰化縣政府及雲林縣政府先進行可行性分析。

王惠美指出，地方民眾反映希望將東彰道路南延段銜接彰雲大橋到雲林林內鄉，再銜接南雲交流道至南投竹山，未來不管是從林內或竹山前往彰化二水、社頭或高鐵彰化站都很方便，使高鐵聯外道路更加活化，帶動南彰化交通建設，感謝交通部讓彰化及雲林縣進行可行性評估，造福更多鄉親。（編輯：陳仁華）1111026