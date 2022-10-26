新竹棒球場持續改善 完成內野紅土、牛棚區項目

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新竹棒球場持續進行各項改善，新竹市政府26日指出，除草皮養護、灑水系統、守備視覺區、內野看台矮牆切割等初步完成外，近期再完成5項改善，包含內野紅土、燈光照明、牛棚區、視線不良座席拆除、優化板凳休息區。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月26日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）新竹市政府今天表示，新竹棒球場改善進度除草皮養護、灑水系統、守備視覺區等初步完成，近期再完成如內野紅土、牛棚區、優化板凳休息區等項目。

竹市府發新聞稿表示，截至目前已召開13次新竹棒球場改善小組會議，並邀集竹市棒委會、中職球員工會代表等專家進行現勘。

竹市府指出，除草皮養護、灑水系統、守備視覺區、內野看台矮牆切割等初步完成外，近期再完成5項改善如內野紅土、燈光照明、牛棚區、視線不良座席拆除、優化板凳休息區。

市府指出，內野紅土、投手丘改善完成，後續將於表面鋪設陶瓷土，平日使用帆布覆蓋進行維護；另外也持續進行草皮養護並調整平整度：同步重新調整燈光，採電腦燈光模擬，改善整體照明度。

市府表示，觀眾席經檢討後進行局部調整，針對一壘及三壘側矮牆周邊視線不良座位席拆除完成，球迷觀賽視角再優化。另外也加大本壘後方隱形護網，兩側各增加寬19.6公尺，讓球迷觀賽更安全。

市府表示，場內架設7處轉播固定平台已全數完成，相關受影響座位也都移位調整。

市府表示，新竹棒球場改善小組會持續與中職、味全龍球團、球員工會、新竹市棒委會等單位溝通合作，提出具體改善方案，以球員安全為第一要務，盼讓球員、球迷都能有更好的球場體驗。（編輯：方沛清）1111026