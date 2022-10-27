高雄民團向市長參選人喊話 籲多提環境願景政見

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄多個公民團體今天向市長參選人喊話「給高雄最好健康環境」，呼籲應多提未來4年環境願景跟目標，讓大眾檢視，參選人也應多開治理處方給市民評斷，讓市政更完善。

距離11月26日選舉投票倒數30天，多個公民團體今天聯合在高雄市議會舉行記者會，認為市長參選人未對環境治理提出完整政見，也藉此喊話「給高雄一個最好的健康環境」，呼籲參選人要多提出政見、多開治理處方給市民評斷，才能讓未來高雄市政更完善。

民團表示，今年的參選人選舉政見似乎都消失不見，大家除了掃街拜票、辦造勢大會外，更應提出未來4年的環境願景和目標，讓大眾檢視。尤其高雄面臨空污、氣候變遷、樹木保護、自然地景、環境公安等重大議題，未來的市長更有責任展現治理願景和能力。

民團指出，今年高雄「反空污、要健康」集會活動將在11月13日下午1時30分，於高雄市政府前舉行，剛好是在公辦政見發表會隔天，成為環境政見發表特別場，屆時將邀請市長及市議員參選人來講述「環境政見」，簽署「健康承諾」。選前有承諾，選後有監督，才是良善民主制度精神。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，高污染的掩埋場、大型農業養豬場開發壓力與威脅仍然沒有解除，一旦發生將導致生態環境破壞和棲地破碎化，也是未來高雄市水源最嚴重隱憂，呼籲高雄市長參選人因應氣候變遷與環境脆弱，能承諾推動馬頭山成為國家自然公園。

森林城市協會理事長莊傑任表示，這幾年不必要的砍樹情形仍屢見不鮮，呼籲儘速成立公園專管單位，遏止斷樹和不當移樹開發工程，希望參選人提出全面樹木保護政見。

高雄市公民監督公僕聯盟陳銘彬表示，未來市長當選人應認真思考如何建構良好的「公民參與」制度，才是施政首要，選前負責任地提出政見和承諾就是在跟市民溝通，如果不提政見只喊口號，這樣的市政溝通不及格。（編輯：謝雅竹）1111027