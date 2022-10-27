小港林園線開發說明會 市府蒐集地方意見協轉都委會

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）高捷小港林園線建設及周邊土地開發計畫綜合規劃今年9月23日獲行政院核定，高市府今天舉辦沿線土地都市計畫專案檢討第2場說明會向居民說明，並蒐集地方意見協轉都委會。

高雄市政府向中央爭取「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫綜合規劃」，今年9月23日獲行政院核定，配合重大交通建設，高市府同步辦理沿線土地都市計畫專案通盤檢討。

高市府今天在林園幸福公園演藝廳召開第2場都市計畫說明會，向地方及地主說明檢討重點及內容，國民黨高雄市議員王耀裕、邱于軒及民進黨高雄市議員韓賜村等人到場關心。現場有民眾表達，農業區變更不同意區段徵收，應比照大寮主機廠周邊農地及大寮眷村以重劃方式來辦理。

高雄市政府都發局會後發布新聞稿表示，本次專案通檢是依據都市計畫法第26條，就延伸線周邊土地進行必要的檢討變更；以捷運場站為核心，半徑500公尺範圍作為TOD發展之規劃，將171公頃農業區變更為住宅區、商業區、產專區及公共設施用地，結合已經提案變更的捷運聯開區，總計約180公頃的都市計畫變更。

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依據中央的規定農業區變更會以區段徵收方式開發，私有地主將領回住商區土地，並可新闢超過39公頃的公園、綠地，打造優質生活環境；沿線土地2個街廓允許有條件申請提升容積率，住宅區可由200%提升至300%、商業區由350%提升至490%，並於市街區劃定17.7公頃都市更新地區。

針對居民訴求，都發局現場說明，大寮主機廠周邊農地目前仍為農業區並未變更，大寮眷村（81期重劃區）原本就已經是住宅區，並非由農業區變更，市府亦將配合行政院核定捷運小港林園延伸線的興建，取得興建社會住宅土地；目前公開展覽的內容均未定案，尊重各界意見與訴求，也都會協轉都委會審議，並將邀請列席說明。（編輯：陳仁華）1111027