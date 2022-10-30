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響應聯合國世界糖尿病日 表揚資深糖友積極面對

2022/10/30 14:18（10/30 14:51 更新）
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響應聯合國世界糖尿病日，衛福部國民健康署、台中市衛生局等單位，30日在東海大學共同辦理「第1屆長壽、幸福、傑出成就獎章頒獎典禮」，透過表揚資深糖友，激勵糖友正向積極面對疾病。（台中市衛生局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月30日
響應聯合國世界糖尿病日，衛福部國民健康署、台中市衛生局等單位，30日在東海大學共同辦理「第1屆長壽、幸福、傑出成就獎章頒獎典禮」，透過表揚資深糖友，激勵糖友正向積極面對疾病。（台中市衛生局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月30日
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（中央社記者郝雪卿台中30日電）響應聯合國世界糖尿病日，衛福部國民健康署、台中市衛生局等今天共同辦理「第1屆長壽、幸福、傑出成就獎章頒獎典禮」，透過表揚資深糖友，激勵糖友正向積極面對疾病。

衛福部國民健康署、台中市衛生局、台灣基層糖尿病協會、財團法人糖尿病關懷基金會及中華民國診所協會全國聯合會，今天在東海大學共同辦理「第1屆長壽、幸福、傑出成就獎章頒獎典禮」，國民健康署副署長魏璽倫、台中市衛生局長曾梓展都出席。

主辦單位指出，糖尿病是國人常見的慢性疾病，全國逾200萬人罹患，且糖尿病會造成眼睛、腎臟、足部等病變，盼能透過表揚資深糖友、感謝糖友家人付出，讓病友分享生命歷程並學習自我照護，激勵糖友突破瓶頸，正向積極面對疾病。

曾梓展表示，依據國民營養健康狀況變遷調查，18歲以上國人糖尿病前期盛行率約25%，也就是每4人就有1人處於糖尿病發生的高風險中。

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曾梓展呼籲民眾，定期監測血糖，天天量腰圍及體重，配合少油、少鹽、少糖及高纖的「三少一高」飲食原則，及每天30分鐘、每週達150分鐘的身體活動，來逆轉糖尿病前期症狀，阻斷糖尿病發生的機會。

曾梓展提醒，40歲以上的市民可善用國民健康署提供的成人預防保健服務，掌握自身健康情況，定期了解空腹血糖值，做好血糖控制，避免糖尿病找上門，符合資格民眾，只要攜帶健保卡至台中市健保特約院所，即可接受檢查。（編輯：黃世雅）1111030

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