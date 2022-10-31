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高捷黃線機廠動土 預計2028年完工通車

2022/10/31 12:44（10/31 13:06 更新）
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高雄市政府31日舉行高捷黃線機廠統包工程動土祈福典禮，市長陳其邁出席致詞表示，這代表黃線工程正式起跑，希望加快腳步，在2028年完工，未來也會隨著捷運建設，帶動周邊更多發展。中央社記者蔡孟妤攝 111年10月31日
高雄市政府31日舉行高捷黃線機廠統包工程動土祈福典禮，市長陳其邁出席致詞表示，這代表黃線工程正式起跑，希望加快腳步，在2028年完工，未來也會隨著捷運建設，帶動周邊更多發展。中央社記者蔡孟妤攝 111年10月31日
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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）高雄捷運黃線機廠統包工程今天動土，高雄市長陳其邁表示，這代表黃線工程正式起跑，希望加快腳步，在2028年完工，未來也會隨著捷運建設，帶動周邊更多發展。

高市府上午舉行高捷黃線機廠統包工程動土祈福典禮，陳其邁及行政院副院長沈榮津等人出席。陳其邁說，這象徵捷運黃線工程已起跑，希望工程加快腳步，如質如期在2028年左右完工。

陳其邁表示，捷運黃線和林園線推動速度快，在綜規、環評等階段加強協調溝通，針對審查委員意見也立即改善，尤其林園線1年10個月就獲行政院核定，創下紀錄。相信未來隨捷運建設可帶動周邊更多發展。

沈榮津說，機廠是捷運運作的核心靈魂，機廠動土，宣告黃線工程正式啟動。黃線行經高雄都會核心區，是高雄人的期待，且高雄科技產業起飛，也需要完善交通路網，黃線可串連既有軌道系統，讓市區大眾運輸路網更綿密。

捷運局表示，黃線路線呈倒Y字形，分建工民族路段及澄清五甲路段，行經市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，區域人口達116萬人，沿線500公尺範圍活動人口達48.3萬人。

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黃線總長22.91公里，設置23座車站，包括22座地下車站、1座高架車站及機廠1座。完工通車後可與捷運紅、橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統各增加2處轉乘站點，串連亞洲新灣區、澄清湖及鳳山五甲等，形成便捷密集路網。

捷運黃線去年12月20日國發會審查通過後，今年3月21日獲行政院核定，今年8月26日完成機電系統暨機廠統包工程採購決標作業，由德國西門子交通運輸台灣分公司、新加坡科技電子及瑞士施泰德鐵路公司共組團隊得標。（編輯：孫承武）1111031

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