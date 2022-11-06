韓國瑜到雲林為妻舅李明哲站台 95歲母親也現身

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（中央社記者蔡智明雲林縣6日電）前高雄市長韓國瑜今天帶妻子李佳芬回雲林娘家參加李佳芬胞弟、爭取連任雲林縣議員李明哲競選總部成立大會，韓國瑜95歲母親也現身加油，韓國瑜呼籲選民集中選票讓李明哲當選。

已經當3屆縣議員的李明哲今年再度參選，今天在西螺成立競選總部，現場湧入大批支持民眾，韓國瑜與李佳芬現身讓活動達到高潮，韓國瑜贈送李明哲包子與粽子，預祝「包中」。

韓國瑜95歲母親也到場支持，韓奶奶說，親家公去年過世，李明哲內心一定很難過，所以特地來加油打氣，預祝李明哲高票當選。

韓國瑜表示，他之前接任台北農產運銷公司總經理，對農業不熟悉，是他岳父李日貴帶他一點一滴瞭解農產品的產銷，並叮嚀他要特別照顧農民，拍賣價格一定要合理。

韓國瑜說，岳父也將李明哲教得很好，當了3屆12年的議員，身上沒有一絲驕傲氣息，而且為選民認真打拚、做人實在，呼籲大家選票不能分散，集中投給7號李明哲。

李佳芬表示，4年前站在台上，還有父親陪伴，現在父親不在了，她仍牢牢記著父親曾對她的交代，應允民眾的事，一定要做到，她弟弟李明哲也是秉持父親的理念，為鄉親服務。（編輯：陳仁華）1111106

前高雄市長韓國瑜（前左）6日到西螺參加妻子李佳芬胞弟、爭取連任雲林縣議員李明哲（前右）競選總部成立大會，韓國瑜95歲母親（前中）也現身加油。（李明哲競總提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月6日