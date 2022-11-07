花蓮縣宗教預算議會刪2139萬元 縣府：尊重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮縣議會定期大會7日進行二、三讀會，審查明年度總預算，其中具爭議的6300多萬元宗教預算，最後刪除2139.9萬元通過。中央社記者李先鳳攝 111年11月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮縣議會定期大會今天進行二、三讀會，審查明年度總預算，其中具爭議的6300多萬元宗教預算，最後刪除2139.9萬元通過；縣府表示，議會監督是民主政治常態，尊重議會。

花蓮縣議會通過刪除新台幣2139.9萬元，包括辦理各宗教祭天祈福遶境及宗教民俗活動331萬9000元、各寺廟祈福參拜活動470萬元、補助宗教團體（佛教、道教、天主教、基督教、原住民等）辦理祭天祈福活動638萬元、補助各寺廟辦理遶境法會700萬元。

花蓮縣政府宗教預算近4年加上明年度編列，5年高達3億2000萬元，去年編列1800萬元路祭案預算，經縣議會表決通過，仍引發各界議論不斷，縣府於今年的追加減預算中，自行追減。

花蓮縣府民政處提案明年度宗教禮俗預算6317.8萬元，議員莊枝財、楊華美等都主張應刪減，已從3日延到4日續審，不料4日竟有多名宮廟主委持「支持縣政府宗教獎補助」大字牌到議會「施壓」，把主持會議的議長張峻惹火，怒轟民政處長林金虎退席。

民進黨籍縣議員莊枝財會後受訪表示，全國各寺廟是靠信徒捐助香油錢來經營，縣府何以列這麼多項目、名目來補助？今天是基於民意來刪除的，其中「補助花蓮各寺廟宗教團體辦理淨化人心、興辦慈善事業發揚民俗活動」的1850萬元則保留未刪，已經給縣府很大的空間。

無黨籍縣議員楊華美在臨時動議時提出，要求縣府未來在五教合一、遶境祈福等活動不可動用預備金；過往縣內宮廟活動，縣府會動用預備金支應，因此特別提出。

縣府行政暨研考處長吳昆儒則表示，議會監督縣府編列的預算，是民主政治的常態，宗教禮俗預算被部分刪除，尊重縣議會的決議。（編輯：郭諭儒）1111107

花蓮縣議會定期大會7日進行二、三讀會，審查明年度總預算，其中具爭議的6300多萬元宗教預算，議長張峻（圖）宣布刪除2139.9萬元二讀通過。中央社記者李先鳳攝 111年11月7日