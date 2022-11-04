質疑花蓮縣府動員關切宗教預算審議 議長敲槌拒審

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花蓮縣政府民政處提案明年度宗教禮俗6370萬元3日進入縣議會二、三讀程序，4日續審，數十名宗教人員到場關心，議長張峻（右站立者）認為是縣府動員，當場敲槌拒審，並將民政處長林金虎（左站立者）趕出議事廳。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年11月4日

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮縣府明年度編列新台幣6300萬餘元宗教預算，引起議員激烈討論，數十名宗教人員今天到場關心，大會主席議長張峻認為是縣府動員，將民政處長林金虎趕出場，並敲槌拒審。

花蓮縣府民政處提案明年度宗教禮俗6370萬元昨天進入縣議會二、三讀程序，因金額龐大，數名議員要求縣府應合理分配，延到今天續審。

今天會議一開始，數十名宗教人士在旁聽席，舉牌支持宗教預算，張峻認為縣府動員，動怒拍桌痛斥「好像拿著一把刀架著議員不能審預算」，將林金虎趕出議場，並敲槌宣布「民政處提案不審」，會議繼續進行。

花蓮縣政府民政處提案明年度宗教禮俗6370萬元3日進入縣議會二、三讀程序，4日續審，民政處長林金虎（前左）被花蓮縣議會議長張峻趕出議事廳，只能坐在外圍觀看電視轉播參與議事。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年11月4日

聖修宮主委潘文賢接受媒體聯訪指出，縣府舉辦祭天祈福等活動多年，各宗教雖教義不同，但都以花蓮縣民平安、幸福為目標，認為縣議會獨挑宗教預算不審，對宗教團體是一大傷害。

媒體提問，是否被動員到場關切，潘文賢強調，是自發性來關心，若要動員不會只有這些人。不過，福慈宮主委鄧深泉則說，是縣府人員叫他們，說要討論五教合一活動該如何進行。

對於外界認為宗教預算費用太高、不同宗教共同辦祈福活動不合適，鄧深泉說，預算多少他不知道，他們只是配合增加活動，至於不同宗教一起辦活動，確實有聽過「這樣有何意義」的質疑聲音。

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無黨籍議員楊華美認為，宗教是信仰跟文化，可透過不同方式進行，絕非只有大型活動方式、特定活動經費補助，建議縣府要給錢就該列清冊，讓民眾參與。民進黨議員莊枝財則說，每年數千萬元預算會排擠其他建設跟社會福利經費，資源應公平分配。

民政處會後回應，宗教活動不是只有單純拜拜，還包括教育、公益及相關活動推廣，因此宗教團體才會自動自發到議會盼民意代表支持。（編輯：郭諭儒）1111104