大手攜小手 金門大學建築系作品金門高中展出

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（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）國立金門大學建築系一年級學生「大手攜小手」，今天起在金門高中展出45件設計作品，期待高中生從中培養探索美感能力，結合金門特有景觀，增進金門未來新建築城市美學。

金大建築系主任張旭福在開幕式致詞說明，這次設計展以「植物型態的抽象化與空間轉化」為主題，學生從挑選最吸引自己的植物著手，隨著課程進度，經由觀察、觸碰、聽、聞、心靈感受，手繪記錄植物的各種特徵，透過細部分解、抽象化，從植物特徵描繪2D圖面逐漸發展到3D模型的空間量體，發展出獨特且原創性的設計作品。

開幕式後，建築系學生逐一介紹各自作品。陳威翰喜歡辣椒，也種過辣椒，從辣椒發展出小島意象，表達生命力與團結的模樣。許以臻的「疊影」作品，以大鄧伯花呈現葉的散布和光影的變化；林小淨利則用松樹的元素轉化成幾何圖形。

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金大建築系講師李俊凱表示，在金中展出金大學生作品，是建築系在金中「微課程」的延伸；副教授袁興言說，建築系新鮮人經過短短8週學習，能掌握空間操作，領悟專業圖面和模型製作，已難能可貴，證明他們得到紮實的訓練。

金大教務長高瑞新表示，學生走入金門田野，透過環境的探索與觀察，培養並建立空間專業能力，特別的是，與金門高中學生「大手攜小手」辦展，期待高中生從課程中認識建築設計，增加對生活中探索美感的能力及提昇自身美學涵養，結合金門特有的景觀，增進未來金門新建築城市美學。（編輯：郭諭儒）1111108