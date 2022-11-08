劉建國質疑住處違法 張麗善團隊秀地籍資料回擊

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民進黨雲林縣長參選人劉建國（右）8日強調為捍衛土地公平正義，雲林不該家天下，質疑雲林縣長張麗善與胞兄張榮味住處違法，要求張麗善對外說明，有任何違法，該拆就拆，該罰就罰。中央社記者姜宜菁攝 111年11月8日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國今天強調為捍衛土地公平正義，雲林不該家天下，質疑雲林縣長張麗善與胞兄張榮味住處違法；張麗善競選團隊提供地籍資料，強調張麗善住所為建地，絕非農地。

劉建國今天與虎尾鎮長參選人黃清財、縣議員參選人林武正、林文彬等人開記者會，高喊「張麗善站出來、青埔宮拆下來」。

劉建國表示，許多小農因違反農地使用遭罰新台幣6萬至30萬元，更有建築物一般違章，不是拆就是罰，可是張麗善家族卻可以在農地上建豪宅，建物違規卻沒事，張麗善身為縣長豈能有豁免權，這樣公平嗎？

劉建國說，張榮味所住的豪華農舍「青埔宮」越蓋越大間，不只如此，與「青埔宮」毗鄰的4層樓高建築被稱是「青埔宮2宮」，難道張麗善不該出來說清楚，告訴大家真相，身為縣長要用最高道德標準，有任何違法，該拆就拆，該罰就罰。

劉建國團隊提供張麗善和張榮味住處近年來的航照圖，2013年原只有2棟小木屋與1棟招待所，現在的主建築物及落羽松秘境全是農地。2018年不但主建築物擴張，建物周邊水泥、碎石鋪面；無法從事農業耕作面積高達2025平方公尺，約占該地號54%，今年最新照片新增圍牆和鐵門。

張麗善團隊秀地籍資料回擊，強調張麗善住處的地目為乙種建築用地，絕非劉建國所稱的農地。

至於劉建國競選總部對張榮味住所的質疑，雲林縣府新聞處長羅楚東則表示，根據縣府目前相關資料，並無違規事宜。（編輯：謝雅竹）1111108