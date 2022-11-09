台中8家長控師霸凌學童 校方調離現職調查

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中陳姓教師今年8月接任某國小二年級導師，遭8名家長控訴，未依課表上課、霸凌學生，台中市教育局今天指出，校方將陳師調離現職調查，將召開教評會審理。

人本教育基金會中部辦公室今天召開記者會，3名家長出席，控訴台中陳姓教師在教學上不適任行為，對學生造成極大傷害。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑指出，今年8月陳姓教師接任國小二年級導師，短期內已有3名學生轉學，8名家長投訴學校，但校方只說已提醒老師，投訴教育局也未獲得回應。

家長們控訴，陳師未經家長同意就帶學生理髮、未依課表授課、體罰及霸凌學生、設立特別座、堅持不開親師座談會等，還將學生當作童工，表現好發放糖果作為薪水，表現不好就是奴隸。

台中市教育局透過文字稿指出，校方今天召開校事會議，決議受理此案並委請教育局專審會調查，教育局將在收到學校提出專審會申請後進行後續事宜。

教育局表示，學校依規在7日內將召開教評會審理，決定這名導師是否應停聘靜待調查，教評會召開前，學校決議將這名導師調離現職調查，維護學生權益。（編輯：謝雅竹）1111109