全台最大耶誕光影展演 高雄愛河灣試燈

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄市政府釋出愛河灣耶誕光影展演試燈畫面，預告愛河灣與高流建築群將再度化身全台最大耶誕光影展演舞台，成為高雄每年必看「定目劇」，也將有市集等活動打造耶誕派對。

高雄市長陳其邁上午掃街拜票並接受媒體聯訪表示，從燈會、文博會到台灣設計展，鼓勵各種不同的新創、文創團隊，共同參與整個城市的策展和活動，都讓大家見證到高雄不一樣；還有網友開玩笑說高雄是「不講武德」，顯示市府同仁、新創團隊的用心。

陳其邁說，「我們就是要讓所有朋友來到高雄、體驗高雄的魅力」，保證今年的跨年跟耶誕節一定會比過去來得更精采，「先賣個關子，來了再說！」

高雄市副市長史哲也透過新聞稿表示，去年首次結合愛河智慧燈光推出耶誕燈光展演大受好評，今年燈光展演更將融入新的耶誕元素，帶給民眾溫馨氛圍和佳節回憶；並預告近期燈光測試只是暖身，接著耶誕到跨年還有更多精彩亮點持續推出，一定會帶給大家不斷的驚喜，敬請拭目以待。

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高雄文化局長王文翠表示，年終歲末在愛河灣區不僅有燈光展演，11月12日起至明年1月2日每週末在駁二大義區紅磚廊道、大義公園、海風廣場還有市集及表演活動，高雄流行音樂中心也將迎接多場演出；以燈光震撼的感官體驗、演唱會的視聽饗宴、市集的吃喝玩樂打造高雄耶誕派對，陪伴大家迎接2023年。

文化局指出，「2022愛河灣耶誕燈光展演」目前已進入最後測試階段，提醒想避免擁擠的民眾，高雄流行音樂中心海豚步道、礁群到鯨魚堤岸都是最佳觀賞點，可以悠遊舒適在廣闊的愛河灣區享受燈光帶來的視覺與聽覺饗宴。（編輯：郭諭儒）1111111