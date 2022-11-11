新北歡樂耶誕城4區域亮點一次看 市民廣場首度飄雪

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新北歡樂耶誕城11日起登場，民眾在市民廣場，可看到「冰雪奇緣」的雪寶登上耶誕樹；3D雷射光雕投影秀結合Disney+品牌主題，每天晚間5時30分到10時，每整點與半點都能看到。（新北市觀光局提供）中央社記者高華謙傳真 111年11月11日

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（中央社記者高華謙新北11日電）新北歡樂耶誕城今天起登場，今年主題結合Disney+旗下包括迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及STAR共6大品牌，並規劃新板與府中雙主燈區閃耀新北，有4大區域亮點。

新板主燈區包括市民廣場「雪白之城」、站前廣場「銀白之森」與萬坪公園「皮克斯經典重現」，府中主燈區則在府中商圈的「國家地理極地」，共設置超過45座燈飾裝置與光廊，還可看見燦爛極光及浪漫雪花紛飛。中央社根據新北歡樂耶誕城官網資訊，整理4大區域亮點與8座裝飾光廊供讀者參考。

（圖取自新北歡樂耶誕城網頁christmasland.ntpc.gov.tw）

● 市民廣場 可見耶誕城首度飄雪

在市民廣場，可看到「冰雪奇緣」的雪寶登上耶誕樹；今年3D雷射光雕投影秀結合Disney+品牌主題，每天晚間5時30分到10時，每整點與半點都能看到；現場還首度擺放大型雪機，將隨光雕秀噴出雪花，營造飄雪氛圍。

圍繞市府廣場的4條人行道，分別打造成充滿米奇意象燈飾的「米奇燈區」、洋溢米妮象徵粉紅浪漫的「米妮燈區」及以冰雪童話世界為主題的「冰晶大道」，還有「漫威燈區」，走到市民廣場旁中山路及新府路口還可見到漫威英雄「格魯特」裝置。

此外，今年遊樂設施除了有「冰宮旋轉木馬」，還首度推出可體驗戲雪樂趣的「冰屋戲雪池」，內部以仿真白雪打造戲雪池，可感受低溫氛圍。

● 站前廣場 體驗北歐雪國風的「銀白之森」

站前廣場有數千顆雪白燈飾妝點而成的「銀白之森」燈區，並有披覆著銀色光芒的「水晶球屋」，踏入屋內可以感受到零下的體感溫度。

站前廣場的旁的環狀線燈區「閃耀期待」，以雪花造型為概念，登上廣場旁的台階，可一覽無疑；此外，還有最受小朋友期待的「冒險鋼鐵車」、「驚奇小火車」等遊樂設施，供12歲以下兒童免費暢玩。

新北歡樂耶誕城11日起登場，打造8座風格各異的絕美光廊。圖為板橋車站天橋「極地光廊」。（新北市觀光局提供）中央社記者高華謙傳真 111年11月11日

● 萬坪公園 重現皮克斯動畫經典

萬坪公園集結「腦筋急轉彎」、「玩具總動員」、「青春養成記」、「怪獸電力公司」、「天外奇蹟」等5大經典皮克斯動畫電影裝置。民眾還可前往巨大玩具盒造型的「皮克斯玩聚工作室」快閃店，選購皮克斯周邊商品。

● 府中商圈 「國家地理極地」主題結合環境議題

在府中商圈的「國家地理極地」燈區，從捷運府中站出來便能看見「北極熊」一家溫馨團聚，而大型氣膜塑造的冰山洞窟「Iceberg」，能感受置身於極地的零下冷度，還有整合新北市AI數據轉化為藝術聲光展演的「雪國耶誕」、模擬北極海洋風光的「北極海」裝置，讓府中晝夜呈現不同風情。

● 8座天橋化身絕美光廊

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今年新北歡樂耶誕城的光廊以「星際大戰」為設計概念，包括由紅、藍、紫等多種顏色交織而成的公車站旁麗寶天橋「原力光廊」，由銀白繁星點綴的縣民大道上麗寶天橋「銀河星廊」。

另外，還有百揚大樓天橋「白雪光廊」、板橋車站天橋「極地光廊」、新府天橋「綺麗光廊」、新站天橋「夢幻光廊」、小遠百天橋「寶石光廊」與府中遊龍天橋「星願光廊」，都呈現獨一無二面貌。1111111

新北歡樂耶誕城11日起登場，打造8座風格各異的絕美光廊。圖為新站天橋「夢幻光廊」。（新北市觀光局提供）中央社記者高華謙傳真 111年11月11日