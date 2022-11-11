新北歡樂耶誕城登場估單日10萬人 周邊交管2個月

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新北歡樂耶誕城11日登場，集結Disney+的6大品牌角色，裝設各式造景；圖為市府大廳前已布置大小朋友最喜愛的米奇，吸引民眾拍照。（中央社檔案照片）

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（中央社記者高華謙新北11日電）新北歡樂耶誕城今天起登場至明年1月2日，新北市府估單日將湧入10萬人。為保持交通順暢，活動區域市民廣場、府中商圈周邊等將同步實施交通管制，民眾可盡量搭大眾運輸前往。

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，歡樂耶誕城登場，為保持板橋區文化路、縣民大道與中山路等主要幹線順暢，警察局將加強取締沿線違停車輛，提高巡邏頻率，交控中心並視主要燈區道路範圍車流量及行人量機動調整號誌秒數。

鍾鳴時說，活動期間為避免排隊等候進入市民廣場停車場車輛回堵影響縣民大道行車秩序，縣民大道、新站路口往土城方向每天下午3時至晚間11時禁止左轉新站路，民眾可提前由漢生東路或至下一路口民權路左轉。

交通局表示，停車場部分，活動區域內的市民廣場地下停車場、特專三停車場、民權立體停車場等，與府中商圈周邊的府中立體停車場、府後立體停車場及板橋國小地下停車場，將實施滿場及出入口管制，嚴禁車輛占用道路排隊停等入場。

交通局指出，在自行車與YouBike方面，考量市民廣場人潮眾多，活動期間新北市府周邊人行道每天下午4時至晚間11時禁止騎自行車，須改以牽引通行，單車族請配合改走外側車道。

捷運板橋站1號出口YouBike租借站暫停營運，市民廣場旁新站路站及新府路站平日下午3時至晚間12時止暫停借還車；市民廣場旁YouBike新站路站及新府路站12月10、11日演唱會期間，提早自中午12時起至晚間12時止暫停借還。

交通局呼籲民眾利用大眾運輸參加耶誕城活動，可搭高鐵、台鐵至板橋站，國道客運至板橋轉運站，搭捷運板南線或環狀線至板橋站。

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活動期間，交通局表示，民眾也可搭乘車頭LED燈顯示「行經新北歡樂耶誕城」的公車，即可抵達捷運府中站、板橋公車站、板橋車站（文化路）、新北市政府（新府路）或新北市政府（中山路）任一站，下車後只要步行就可抵達活動現場。

交通局指出，開車民眾可選擇將車輛停放捷運環狀線或板南線沿線周邊停車場，再轉乘捷運至板橋站或府中站參加活動，相關交通資訊可參閱官方網站或大台北公車網頁查詢。（編輯：戴光育）1111111