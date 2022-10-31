侯友宜：耶誕城活動人流管制 視程度「只出不進」

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（中央社記者王鴻國新北31日電）韓國梨泰院踩踏事件造成嚴重傷亡，新北市長侯友宜表示，他對此事件感觸很深；對於即將舉辦的歡樂耶誕城活動，他說，會盤點人力做好人流管控，達一定程度就啟動「只出不進」。

尋求連任的國民黨籍新北市長侯友宜今天下午前往八里為市議員參選人陳家琪站台，他接受媒體聯訪時，媒體詢問梨泰院踩踏事件後是否會加強新北歡樂耶誕城活動安全維護，以確保參與民眾安全。

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侯友宜表示，新北每年活動都以安全為最高原則，沒有安全，沒有一切，每次活動的安全一定會做好萬全準備。尤其韓國這次事件發生後，有很深感觸，市府更會鉅細靡遺做好現場履勘及分流管制機制。

侯友宜強調，若人潮達到一定程度會啟動「只出不進」人流管制機制，所有的動線都會安排警察、交通、保全及志工，全力以赴，盤點所有人力物力，不管安全及交通的疏導，一定要做到確保安全無虞。（編輯：卞金峰）1111031