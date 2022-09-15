新北歡樂耶誕城經費創新高 議員批市府亂燒錢

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（中央社記者王鴻國新北15日電）民進黨議員黃俊哲今天批評市府亂燒錢，花500萬元為29區設計代表色，歡樂耶誕城經費近創新高，要花近7000萬元；市長侯友宜表示，代表色是城市美學，耶誕城擴大辦理。

新北市議會今天進行市政總質詢，議員黃俊哲質疑市府花新台幣500萬元來設計29行政區代表色，為何板橋代表色是灰色，若到處塗灰色，一定會引起地方不滿。

城鄉局長黃國峰表示，顏色代表了地方的歷史，可以讓國際可以藉此看到新北。

侯友宜表示，這是專家設計的城市美學，板橋灰色是代表了林家花園的歷史及傳統，這是板橋意象色，也代表板橋是歷史悠久都市，這不是花不花錢的問題，彩虹之美是因為有許多顏色共融，多元顏色就是美學，雖然概念上是蠻主觀的。

黃俊哲說，林家花園壁畫也有很多種顏色，何來灰色之說，這就是亂花錢，找個股長或科長，就可以設計了，為何要花錢來做標案。

黃俊哲進一步指出，歡樂耶誕城經費從2018年的2939萬元逐年增加，今年要增加到6930萬元，創新高，若再加上募款及贊助，金額可能破億，短短1個月的活動，市府也太會亂燒錢。幾年間經費爆增逾1倍，不僅不能增加1倍快樂，人車多了，更苦了周邊的居民。

侯友宜表示，今年持續會辦歡樂耶誕城，主要是活動可以帶動經濟效益，何況目前廣場正在整理，待周邊環境優化後，就可以容納更多人來新北走走。

觀旅局長楊宗珉表示，今年歡樂耶誕城的活動會擴大，市民廣場、站前廣場及府中商圈整合後，活動上會有不同面貌，精彩可期。（編輯：張銘坤）1110915