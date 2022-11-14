苗栗縣投票防疫 設發燒者獨立圈票處並逐次消毒

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苗栗縣選舉委員會14日召開記者會說明111年苗栗縣地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決公投選務事項，因應防疫，民眾前往投票時仍應戴口罩、配合量體溫及手部消毒，若體溫逾攝氏37.5度發燒者，將引導至防疫遮屏獨立圈票，圈票後工作人員立即消毒。中央社記者管瑞平攝 111年11月14日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）地方選舉26日投票，苗栗縣選舉委員會今天表示，當天因應防疫，民眾仍須戴口罩、配合量體溫及手部消毒，若體溫逾攝氏37.5度發燒者，將引導至防疫遮屏獨立圈票。

苗栗縣選委會今天召開記者會說明111年苗栗縣地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決公投選務事項。代理主委陳斌山表示，26日將於上午8時至下午4時進行投票，全縣共設置484個投開票所，較上次增設4所，共配置投開票所工作人員達8000餘人。

苗栗縣選委會總幹事彭基山指出，因應選務防疫，民眾前往投票時仍應戴口罩，配合量測體溫以及手部消毒，經量測體溫超過攝氏37.5度發燒者，選務人員會引導至防疫遮屏獨立圈票，圈票後工作人員立即消毒；至於尚未解除隔離之COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，禁止外出投票，若經查獲違規，由衛生局依傳染病防治法辦理。

彭基山表示，苗栗縣這次選舉計有9種選舉票，並以顏色區別，縣長選票為淺黃色、鄉鎮市長為金黃色、區域縣議員為白色、山地原住民縣議員為淺綠色、平地原住民縣議員為淺藍色、區域鄉鎮市民代表為淺粉紅色、平地原住民鄉鎮市民代表為淺橘色、村里長為白色、公投票為白色，選民投票順序是「領、領、投」，先領完選舉票再領公投票，圈選後再依選票種類及顏色投入相對應票匭。

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此外，根據統計，苗栗第19屆縣長選舉初步選舉人數為44萬4095人，全縣18鄉鎮市中，人口最多的頭份市、苗栗市及竹南鎮3大票倉選舉人數就占了全縣選舉人數一半。

至於縣長選舉公辦電視政見發表會，定於18、21日辦理2場次，每場次於當天上午9時在吉元、信和有線電視公司第3頻道直播，並安排有網路直播，另於晚間7時連3天錄影重播。政見會採候選人發表政見形式，沒有辯論。（編輯：李錫璋）1111114