蘇震清駁倒戈 周春米：選戰攻防難免也尊重說明

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）媒體報導屏東無黨籍立委蘇震清倒戈，公開支持藍營屏東縣長參選人蘇清泉。蘇震清今駁斥並強調「一定支持民進黨提名的縣長人選」。對此，周春米回應，選戰攻防在所難免，尊重說明。

蘇震清曾為民進黨籍立法委員，後因案在身，去年2月為捍衛清白也不讓府院黨高層困擾而自行宣布退黨。

昨天，蘇震清在新園鄉代會副主席許金墻競總成立大會上同台蘇清泉，蘇震清並表示「屏東未來要走什麼方向，發展不是要用嘴去騙，藉這個機會跟大家拜託，去好好思考選出一個替大家做事情的新好縣長」，被媒體指稱蘇震清倒戈。

蘇震清今天除在台北接受媒體訪問，也在臉書（facebook）發文表示「一定支持民進黨提名的縣長的參選人，也拜託各位鄉親，一起支持民進黨提名的參選人」。

民進黨屏東縣長參選人周春米今天出席挺18歲公民權活動，接受媒體聯訪表示，蘇震清委員跟家族長期受到民進黨朋友支持，想必會感念在心，這次的事件被操作成倒戈，尊重蘇委員的說明。

周春米強調，選舉倒數，很多選戰攻防在所難免，個人還是持續跑33個鄉鎮，爭取選民支持，加強落實屏東建設發展，這才是最重要的。（編輯：黃世雅）1111114