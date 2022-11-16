解決寶山鄉往來竹科塞車問題 竹縣府拓寬環北路

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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）新竹縣寶山鄉毗鄰新竹科學園區，考慮寶山環北路為往返園區上下班民眾必經道路，新竹縣政府今天表示，將現有環北路2線道拓寬為4線道共15米寬，預計明年動工。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，寶山鄉公今天舉辦環北路道路改善工程開工祈福典禮，內政部營建署副署長吳宏碩與北區工程處長曾正宗、新竹縣長楊文科、寶山鄉長邱坤桶等人出席，盼工程動工後，提高用路人通行安全。

楊文科說，寶山鄉環北路為新竹縣市與新竹科學園區交通的重要樞紐，過去3、40年前拓寬為8米，考慮竹科持續發展，將現有環北路雙向2線道，拓寬為雙向4線道，路寬15米，並增設1.5米寬人行道。

楊文科指出，因應台積電在寶山擴建廠區，新竹縣政府與竹科管理局、寶山鄉公所，就附近道路規劃訂定短、中、長交通改善計畫，以避免擴建廠區後車流增加，造成交通擁塞情形。

新竹縣政府表示，寶山鄉環北路拓寬工程起自雙峰橋、終止於環北路與雙園路二段路口，設計由現行雙向2線道拓寬為雙向4線道，預計工期需540天，同時要徵收沿線土地等。

縣府表示，預計明年上半年完成用地取得作業後，工程正式動工，將能改善寶山鄉以及科學園區的交通，且拓寬還將設置人行道，對於行人的安全也有保障。（編輯：張銘坤）1111116