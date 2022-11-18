卿雲進步獎學金頒發108人 體壇幼苗獲鼓勵

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（中央社記者蘇木春台中18日電）卿雲慈善基金會頒發進步獎助學金滿10年，今天舉辦頒獎典禮有108名學生獲獎，其中有2名國家體壇幼苗獲獎，基金會期盼鼓勵學童繼續勇於突破再創佳績，追求成長翻轉未來。

基金會今天說明，頒發進步獎助學金今年已邁入第10年，得獎者不一定都是學業成績名列前茅，也有在德、智、體、群、美各方面，追求進步的學童，至今累計扶助880名學子、頒發近新台幣280萬元。

頒獎典禮今天在烏日林新醫院舉辦，共計頒發108名台中市烏日、大肚區及彰化縣的國中、國小學生，每名3000元獎助金。

今年特別的是有2名國家體壇幼苗獲獎，其中彰化縣大竹國小王泳濠，參加今年少年桌球國手選拔暨排名賽，獲選「桌球少年國手」。另外，大竹國小田徑選手宋筱妤，獲「縣賽200公尺從第4名進步到第1名」，進步程度也相當顯著。

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基金會董事長林仁卿會中致詞時表示，今年透過獎助學金鼓勵國家體壇幼苗，他覺得很有意義，動人的運動家精神相當符合基金會頒發進步獎學金的初衷，也期盼基金會貢獻棉薄之力，鼓勵學童繼續勇於突破再創佳績，追求成長翻轉未來。

就讀台中市光德國中三年級的小錦也獲頒獎學金，她跟弟弟僅靠媽媽扶養，但媽媽在今年3月間罹患乳癌，目前持續在烏日林新醫院治療中，希望能用獎學金支付學費外，再幫媽媽買營養補充品。（編輯：謝雅竹）1111118