更多編輯台推薦新聞：
賈吉62轟破紀錄奪美聯MVP 大谷翔平二連霸夢碎
運動

賈吉62轟破紀錄奪美聯MVP 大谷翔平二連霸夢碎

歐媒：習近平G20外交復出秀 釋出利多分化歐盟
國際

歐媒：習近平G20外交復出秀 釋出利多分化歐盟

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

卿雲進步獎學金頒發108人 體壇幼苗獲鼓勵

2022/11/18 17:27（11/18 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
卿雲慈善基金會頒發進步獎助學金滿10年，18日舉行今年度頒獎典禮，共108名學子獲獎，其中彰化縣大竹國小王泳濠（右2）、宋筱妤（中）因體育佳績獲表揚。中央社記者蘇木春攝 111年11月18日
卿雲慈善基金會頒發進步獎助學金滿10年，18日舉行今年度頒獎典禮，共108名學子獲獎，其中彰化縣大竹國小王泳濠（右2）、宋筱妤（中）因體育佳績獲表揚。中央社記者蘇木春攝 111年11月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中18日電）卿雲慈善基金會頒發進步獎助學金滿10年，今天舉辦頒獎典禮有108名學生獲獎，其中有2名國家體壇幼苗獲獎，基金會期盼鼓勵學童繼續勇於突破再創佳績，追求成長翻轉未來。

基金會今天說明，頒發進步獎助學金今年已邁入第10年，得獎者不一定都是學業成績名列前茅，也有在德、智、體、群、美各方面，追求進步的學童，至今累計扶助880名學子、頒發近新台幣280萬元。

頒獎典禮今天在烏日林新醫院舉辦，共計頒發108名台中市烏日、大肚區及彰化縣的國中、國小學生，每名3000元獎助金。

今年特別的是有2名國家體壇幼苗獲獎，其中彰化縣大竹國小王泳濠，參加今年少年桌球國手選拔暨排名賽，獲選「桌球少年國手」。另外，大竹國小田徑選手宋筱妤，獲「縣賽200公尺從第4名進步到第1名」，進步程度也相當顯著。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

基金會董事長林仁卿會中致詞時表示，今年透過獎助學金鼓勵國家體壇幼苗，他覺得很有意義，動人的運動家精神相當符合基金會頒發進步獎學金的初衷，也期盼基金會貢獻棉薄之力，鼓勵學童繼續勇於突破再創佳績，追求成長翻轉未來。

就讀台中市光德國中三年級的小錦也獲頒獎學金，她跟弟弟僅靠媽媽扶養，但媽媽在今年3月間罹患乳癌，目前持續在烏日林新醫院治療中，希望能用獎學金支付學費外，再幫媽媽買營養補充品。（編輯：謝雅竹）1111118

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族