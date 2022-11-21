台積電高雄28奈米廠動土 市府：繼續當最強後盾

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）台積電今天表示，高雄廠在整地後，目前正式動工建廠，將依計畫於2024年量產。高市府表示，已與成大、中山合作培育人才，將秉持一貫高效行政，繼續當業者最強後盾。

雖然晶圓代工廠台積電高雄的7奈米廠建置時間暫時延後，但28奈米廠仍按進度進行。台積電今天表示，高雄廠在整地後，目前正式動工建廠，將依計畫於2024年量產。

高雄市政府經發局長廖泰翔今天告訴中央社記者，台積電進駐高雄楠梓產業園區，今年8月舉行園區動土後，已進入園區公設開發及同步建廠階段；台積電高雄廠並已於9月22日取得建照，副市長羅達生11月14日也親自進入建廠工地，聽取台積電簡報，視察建廠前期的基礎開挖、基樁施工等工程。

高市府表示，完全尊重企業佈局時程規劃，並在互信基礎下提供完整協助，以完成台積電高雄廠2024年開始營運的目標；將秉持一貫高效行政，繼續當業者最強後盾。

此外，高市府指出，因應台積電高雄廠未來營運，已於10月31日聯合南部半導體產業鏈上13個園區、97家廠商及15所大專院校，組成半導體S廊帶產學大聯盟，公私協力強化產業、人才、空間及國際等4大連結，打造完整與強韌生態系。

關鍵的人才需求，則已與成功大學、中山大學等頂大合作，成立半導體學院培育各類型專業人才，透過理論與實務課程的安排，提供台積電等半導體業者所需；並已協助台積電在高雄招募建廠所需技術員、工程師及管理師。（編輯：屈享平）1111121