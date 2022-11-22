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清水火車站跨站天橋吊裝完成 112年2月可望通行

2022/11/22 17:02（11/22 17:41 更新）
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台中清水火車站人行跨站天橋21日晚間漏夜完成吊掛，工程可望民國112年完工，最快2月可開放通行。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月22日
台中清水火車站人行跨站天橋21日晚間漏夜完成吊掛，工程可望民國112年完工，最快2月可開放通行。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月22日
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）清水火車站因無後站出口，居民相當困擾，台中市政府編列「清水車站人行跨站天橋」經費，昨天晚間跨越車站主梁及底板吊裝完成，最快明年2月可開放通行。

清水火車站後站因沒有出口，不但困擾地方居民，也阻礙後站地區發展。台中市議長張清照爭取多年，獲得市府編列近新台幣8000多萬元經費，21日晚間，車站的跨站天橋橋體工程順利吊掛完成，預計最快明年2月可開放通行。

張清照指出，清水火車站前後站的連通，對地方影響非常重大；後站居民搭車得要繞行，步行要25分鐘，開車也得8分鐘，每天交通尖峰時間，站前都大塞車。跨站天橋完工後，前後站步行縮短到只要3分鐘，後站地區也因打通後得以發展繁榮。

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建設局長陳大田表示，為降低民眾的不便，不影響火車班次，現場只做橋墩工程，跨站橋體則在工廠施做，再進行組裝。昨天漏夜在台電配合斷電之下，工程人員將橋體組裝，再進行吊掛，順利完成。

建設局指出，橋體以「雙拱曲線」設計，形塑出「牛罵頭文化」意象，夜間橋體增加投射燈光，夜空中呈現「清水之眼」，未來將成為區域重要地標，提升觀光形象，促進地方經濟繁榮發展。（編輯：謝雅竹）1111122

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