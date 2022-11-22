虎尾全民運動館動土 預計114年完工

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣虎尾全民運動館今天舉行動土典禮，預計114年完工。雲林縣長張麗善期盼工程完工後，能滿足各年齡層使用需求，進而帶動民眾運動風氣。

虎尾全民運動館新建工程今天動土，張麗善、國民黨立委林文瑞、教育部體育署參事葉丁鵬、雲林縣議長沈宗隆等人到場參與祈求工程順利。

葉丁鵬致詞時說，虎尾全民運動館為地上3層的建物，其中包括體適能中心、韻律教室、多功能教室等重要的運動設施，總經費新台幣2億2000多萬元，預計114年完工。葉丁鵬期盼全民運動館完工後，可以帶動國民運動風氣。

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張麗善指出，除了爭取經費新建虎尾全民運動館外，雲林縣為了迎接114年全國運動會，將花費超過12億元的經費在高鐵運動園區興建一座符合國際級規格、可容納1.5萬人的田徑場，作為主場館，目前進入規劃設計階段，完成後不僅提供高規格的運動環境，更可作為各項大型活動的最佳場所。

雲林縣府說明，虎尾全民運動館興建於虎尾鎮立網球場現址，以設計符合各年齡層使用的運動與休閒活動設備為主軸。建築物配合基地整體考量，立面以造型遮陽板與玻璃元素呈現建築的輕量化與穿透感，並以抽象化的虎紋凸顯虎尾在地意象。（編輯：謝雅竹）1111122