新北選前之夜交管 板橋新府路24日晚間7時起封閉

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藍綠新北市長候選人25日將在板橋舉辦選前之夜，周邊主要道路也將彈性實施交通管制。圖為選前之夜公車改道動線示意圖。（新北市交通局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月23日

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）藍綠新北市長候選人25日將在板橋舉辦選前之夜，交通局今天表示，新府路（中山路至區運路間）自24日晚間7時起，至26日凌晨3時雙向封閉，公車將配合改道，用路人請提早因應。

市府交通局長鍾鳴時今天舉行記者會表示，25日晚間有藍綠2場選前之夜造勢回動，加上周邊有歡樂耶誕城活動，交通局將啟動交通戰情室監控車流，周邊主要道路也將彈性實施交通管制。

交通局說，新板橋車站周邊地區交通影響範圍較大，其中新府路（中山路至區運路間）自24日（星期四）晚間上7時起至26日凌晨3時採雙向封閉，屆時公車將配合改道。

鍾鳴時提醒，原行駛板橋區新府路的公車307、577和651路線，管制期間將改駛中山路，受影響公車站位為深丘里站。

但當中山路、新府路受阻路口活動人潮溢出時，將機動調整所有公車，改駛文化路進出板橋公車站，屆時影響站位有深丘里站、民權路口站、新北市政府站等，請民眾提前由區運路或至板橋公車站搭乘。

交通局說，交控中心將視周邊主要道路範圍車流量，機動調整路口號誌秒數，以維持民權路、文化路、縣民大道、中山路、漢生東路人車通行安全與順暢。

鍾鳴時說，參加活動民眾可多利用高鐵、台鐵、捷運環狀線及板南線至板橋站，也可利用50線公車（車頭LED標註行經歡樂耶誕城），交通資訊可參閱大台北公車網頁查詢。

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市警局表示，25日選前之夜，板橋區運路將封閉靠近第一運動場廣場側的2個車道，救護車、消防車及照明車在該路段待命。新府路則全線封閉，僅開放雙向車道供社區住戶進出。區運路、新站路、民族路及新民街作為散場時主要動線。

市警局長黃宗仁表示，將加強取締違規停放車輛，提高巡邏頻率。將以最高維安規格規劃選前之夜勤務，以足夠警力疏導交通順場。（編輯：方沛清）1111123

圖為選前之夜新板地區改道動線。（新北市交通局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月23日

圖為選前之夜公車改道應變示意圖。（新北市交通局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月23日