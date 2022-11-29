扎根食農教育 魚池國中推廣紅鑽茶特色課程

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南投縣魚池國中以「紅鑽茶」特色校定課程長期扎根食農教育，引導學生認識並推廣在地茶產業，開拓學習視野有成，日前組隊參加教育部國民及學前教育署飲食教育創意競賽徵選活動，獲國中組第3名，展現學習成果。（魚池國中提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月29日

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）扎根食農教育，魚池國中辦理「紅鑽茶」特色校定課程，讓學生認識家鄉的茶產業，並結合英、數、自然、社會等跨領域學習，學生日前參加飲食教育競賽獲獎，校方今天公開表揚。

日月潭紅茶打響魚池鄉知名度，魚池國中以「紅鑽茶」特色校定課程，長期扎根食農教育，引導學生認識並推廣在地茶產業，開拓學習視野有成，日前組隊參加教育部國民及學前教育署飲食教育創意競賽徵選活動「健康飲食小主播」，獲國中組第3名，展現學習成果。

「紅玉冷泡茶好喝，製作卻不需工具和技術，重點就是選用魚池鄉生產的台茶18號紅玉紅茶」，代表參賽的魚池國中陳姓學生在主播台上活潑示範表示，打開密封紅茶包放入礦泉水、鎖上瓶蓋，擺進冰箱，隔天就有最佳品質的冷泡紅玉紅茶可享用。

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魚池國中校長劉民專說，「紅鑽茶」課程一年級每週3節課，學生從種1棵紅茶開始認識家鄉魚池的茶產業，二年級則有「茶香英語、茶與風情、茶數發想、茶裡乾坤」等結合英、數、自然、社會的跨領域學習，進而推廣有機栽培，再學習各種手作健康茶食與冷泡茶。

參賽學生說，一開始苦於背稿，但隨著對自己家鄉魚池紅茶的熟稔親切感，逐漸結合播報主題和內容，最後漸入佳境；帶隊教師全秀鳳表示，學校力推「紅鑽茶」課程結合食農教育，以紅茶產業為主軸，激發學生潛能，希望學生成長如鑽石一樣閃亮。（編輯：郭諭儒）1111129