北市公布酒駕累犯13人 有人拒測累犯2次

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）台北市交通事件裁決所公布酒（毒）駕累犯共13人，其中累犯2次11人、累犯3次1人，還有人是「拒測累犯」，同樣被逮。

裁決所表示，此次公告酒（毒）駕累犯名單計有13名，累計109名；分別計有酒（毒）駕累犯2次11名、拒測累犯2次1名，累犯3次1名。

累犯2次包含吳姓人士第1次酒駕於民國108年9月14日駕駛汽車在環河南路遭攔停，111年9月17日駕駛汽車在環河南路被警方攔下開單（酒測值0.24）。

鄭姓人士第1次酒駕於108年8月7日駕駛汽車在新北市蘆洲區中正路遭攔停，111年9月17日駕駛汽車在中正路被警方攔下開單（酒測值0.22）。

王姓人士第1次酒駕於111年5月18日駕駛機車在新北市新莊區中正路遭攔停，111年9月20日駕駛機車在鄭州路被警方攔下開單（酒測值0.22）。

鐘姓人士第1次酒駕於108年11月18日駕駛汽車在康湖路遭攔停，111年9月21日駕駛機車在鄭州路被警方攔下開單（酒測值0.15）。

潘姓人士第1次酒駕於108年11月20日駕駛機車在市民大道遭攔停，111年9月10日駕駛機車在忠孝東路被警方攔下開單（酒測值0.82） 。

陳姓人士第1次酒駕於109年4月30日駕駛機車在新北市新莊區新樹路遭攔停，111年6月25日駕駛機車在環河南路被警方攔下開單（酒測值0.83）。

李姓人士第1次酒駕於109年6月11日駕駛汽車在新北市新莊區福營路遭攔停，111年8月30日駕駛汽車在港墘路被警方攔下開單（酒測值0.16）。

賴姓人士第1次酒駕於111年4月30日駕駛機車在民權西路遭攔停，111年7月22日駕駛機車在民權西路被警方攔下開單（酒測值0.23） 。

陳姓人士第1次酒駕於109年1月12日駕駛機車在新北市蘆洲區三民路遭攔停，111年6月25日駕駛機車在本市鄭州路被警方攔下開單（酒測值1.16）。

張姓人士第1次酒駕於109年9月22日駕駛機車在新北市蘆洲區信義路遭攔停，111年6月30日駕駛汽車在環河南路被警方攔下開單（酒測值0.36）。

翁姓人士第1次酒駕於111年5月26日駕駛汽車在桃園市桃園區文中路遭攔停，第2次酒駕於111年7月4日駕駛機車在伊通街被警方攔下開單（酒測值0.15）。

拒測累犯2次則是邱姓人士第1次酒駕，111年7月1日駕駛機車在汀洲路遭攔停拒測， 第2次於111年7月1日駕駛機車在重慶南路遭攔停時又拒測。

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酒駕累犯3次，則是古姓人士第1次酒駕於108年7月26日駕駛機車在和平東路遭攔停，第2次酒駕於108年9月10日駕駛機車在辛亥路遭攔停，111年7月2日駕駛汽車在辛亥路被警方攔下開單（酒測值0.25）。

裁決所表示，酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區，呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。（編輯：李錫璋）1111201