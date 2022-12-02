合歡山鳶峰建置星空劇場 白天也能感受天文之美

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南投縣政府與工業技術研究院合作建置的合歡山鳶峰星空劇場將落成，10日、11日預計辦理10場次搶先體驗活動，提供觀看當天或前一天住宿仁愛鄉遊客免費觀賞，2日中午開放民眾線上預約登記。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月2日

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）合歡山是台灣第一座國際暗空公園，南投縣政府建置鳶峰星空劇場，讓遊客就算白天來訪也能感受天文之美，劇場即將落成，縣府10日、11日辦理搶先體驗場，今天起開放線上預約。

南投縣政府今天發布新聞稿表示，與工業技術研究院合作建置鳶峰星空劇場即將落成，為測試設備及檢驗現場環境，12月10日、11日辦理10場次搶先體驗活動，提供觀看當天或前一天住宿仁愛鄉遊客免費觀賞，今天中午開放民眾透過「南投好好玩」網站線上預約登記。

縣政府表示，位於海拔2750公尺的合歡山鳶峰是國際暗天協會認證的暗空場域，也是絕佳觀星景點，但因地處偏遠高山，多數遊客白天到訪，夜間多為天文迷，為帶動在地觀光業發展星空旅遊，攜手工研院打造鳶峰星空劇場，讓夜晚天文的感動也傳達給白天來訪遊客。

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縣府表示，鳶峰星空劇場建置球形屏幕，可作為星象儀使用，充實天文導覽資源；縣府與相關單位歷經半年以上現地考察動植物、文化，多次討論後產生劇本，以動畫呈現合歡山日夜景觀，講述夢想成為太空人的孩子聽著爺爺成為獵人的故事，展開一場奇幻冒險。

南投縣長林明溱說，縣府團隊會持續改善合歡山國際暗空公園各項軟硬體，歡迎國際、國內旅客前來；觀光處長陳志賢表示，縣府今天開放線上預約，每場次20人，僅保留少數名額供現場候補，幸運兒請依預約時間攜帶當天或前一天住宿仁愛鄉相關憑證入場。（編輯：張芷瑄）1111202