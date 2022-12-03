影城自備容器爆米花裝到滿 民眾拿1600公升大桶

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喜樂時代影城高雄總圖店3日為慶祝正式開幕，推出「喜樂爆米花自備容器隨你吃」活動，有民眾拿出1600公升塑膠桶，要裝滿到駁二做公益。中央社記者洪學廣攝 111年12月3日

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄喜樂時代影城總圖店今天為慶開幕，自中午11時起到晚上8時，只要買2張電影票加價50元就能自備容器爆米花裝到滿。有民眾甚至拿出1600公升塑膠桶，要裝滿到駁二做公益。

喜樂時代影城高雄總圖店今天為慶祝正式開幕，推出「喜樂爆米花自備容器隨你吃」活動，只要在今天現場購買2張當日場次電影票，再加價50元就可以自備容器把爆米花裝到滿。消息一出引發網友熱議，紛紛討論要帶什麼容器去裝。

今天上午起有不少民眾帶著水桶、大購物袋、大垃圾桶、置物箱等容器前往排隊等候。但有3名年約20幾歲年輕人中午11時竟推推車運來容量高達1600公升的塑膠桶。

其中的張先生接受媒體聯訪指出，他們得知活動消息後，昨天下午特地開著貨車前往屏東，砸下5000多元買下這個容量高達1600公升的大塑膠桶來裝爆米花，預計待裝滿爆米花後，要運到附近駁二藝術特區分送給街友、民眾做公益，絕對不會浪費食物，也歡迎民眾自備容器跟他們索取爆米花。

排最前面的許先生則笑著拿出約40公升容量置物桶，準備要在爆米花裝滿後，分裝成袋，拿去給孩子運動會分著吃。

影城業者指出，先前看到越南電影院的活動得到靈感，因此才祭出爆米花自備容器隨你吃活動。今天準備的玉米粒大概是平常的10倍以上，原則上有信心能滿足活動時間內所有等候民眾需求。

業者表示，由於爆米花現做需要時間，因此還是請排隊民眾多多包涵。之後影城也會有更勁爆的活動，請大家可以拭目以待。（編輯：黃世雅）1111203

喜樂時代影城高雄總圖店慶祝開幕，3日中午11時起到晚上8時，只要買2張電影票加價50元就能自備容器爆米花裝到滿。排隊搶到頭香的許先生拿出約40公升容量的置物桶前來。中央社記者洪學廣攝 111年12月3日

喜樂時代影城高雄總圖店3日為慶祝正式開幕，祭出「喜樂爆米花自備容器隨你吃」活動，影城業者指出，準備的玉米粒大概是平常的10倍以上，原則上有信心能滿足活動時間內所有等候民眾的需求。中央社記者洪學廣攝 111年12月3日