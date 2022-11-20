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提前下檔「流麻溝十五號」遭指責質疑 南投戲院盼各界諒解

2022/11/20 13:21（11/20 14:25 更新）
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南投戲院10月底開始放映「流麻溝十五號」，不過戲院臉書粉專開始出現不理性留言，戲院決定讓電影播到20日後下檔。 中央社記者吳哲豪南投攝 111年11月20日
南投戲院10月底開始放映「流麻溝十五號」，不過戲院臉書粉專開始出現不理性留言，戲院決定讓電影播到20日後下檔。 中央社記者吳哲豪南投攝 111年11月20日
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（中央社記者吳哲豪南投20日電）南投戲院放映「流麻溝十五號」，粉絲專頁出現不理性留言，戲院決定讓電影播到今天，戲院品牌總監蔡杰峰在臉書解釋，對於指責和質疑還是只能說抱歉，也謝謝大家支持老戲院。

南投市南投戲院10月底開始放映「流麻溝十五號」，不過戲院臉書（Facebook）粉絲專頁開始出現不理性留言，南投戲院品牌總監蔡杰峰說，不希望戲院因一部電影受傷，決定讓流麻溝播映到今天後下檔。

電影出品人姚文智昨天得知此事，也在臉書貼文指無法容忍侵犯言論自由的行為，也邀請大家力挺南投戲院，他自己也計劃前往南投戲院參與今天早場映演，也會與戲院洽商推動公益包場。

不過姚文智上午又發文說明，經過和南投戲院聯絡，戲院方面指出放映時刻表已排定，婉拒新增的映後座談或包場活動，未來仍期待「湠臺灣」推出的新片，但希望不再有外來因素干擾，他也理解獨立戲院在地方撐持經營的孤單與困難，希望大家繼續支持南投戲院。

中央社記者今天上午也來到南投戲院，品牌總監蔡杰峰人不在戲院，也聯絡不上，但「流麻溝十五號」早場90多張門票幾乎銷售一空；一名家住南投埔里鎮的黃姓民眾接受記者訪問時說，看到新聞報導才得知電影播到今天，臨時起意和老公一起來南投戲院支持流麻溝，對於戲院的決定覺得很可惜，也能諒解。

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蔡杰峰也在南投戲院臉書粉絲專頁留言說明，陸續接到不諒解下檔的私訊，對於這些指責跟質疑，他還是只能說抱歉，從播映「時代革命」到「流麻溝十五號」，在現實及社群上都承受著莫名重負，也承認自己內心不夠堅強。

蔡杰峰解釋，老戲院在大環境下顯得異常脆弱，他不敢用自己的勇氣去賭這一切很快就會過去，因此選擇保護戲院，未來他會學習更有智慧去面對困境及挫折，真的非常謝謝大家的聲音，給老戲院莫大支持。（編輯：陳仁華）1111120

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