連俞涵演流麻溝十五號太壓抑 殺青後更懂珍惜自由

（中央社記者王心妤台北12日電）演員連俞涵在「流麻溝十五號」中為求生存變得世故，戲外說自己做任何事都抱持好奇心，也因此加入拍攝，但她也承認，因為拍攝過程太壓抑，像是真的被剝奪自由，現在只想享受自由。

「流麻溝十五號」描述講述1950年代白色恐怖女性政治受難者故事，連俞涵片中飾演來自山東的女思想犯陳萍，看似冷漠又和其他思想犯保持距離，其實是刀子嘴豆腐心。

連俞涵接受中央社記者專訪表示，一開始因為是女導演、女攝影，合作密切的也多是女演員，像是女生宿舍的故事，是過往不曾有過的嘗試，便決定加入團隊。

連俞涵表示，不只團隊吸引人，這樣的題材也是過去不曾接觸的新事物，「我完全不知道這段歷史，是接觸這部戲才知道，未知就是會有好奇。」連俞涵總是充滿好奇心，笑稱自己是個「世界的小小觀察員」，遇到好奇的事物，就會像飛蛾撲火般勇敢嘗試。

連俞涵表示，雖然沒有真正的接觸政治受難者，但做功課真的能深刻感受到被帶去綠島的衝擊與創傷，「最震撼的是活下來而且敢講出來的人，他們可能年紀很大了，但每個細節都記得很細。人生是每一天的累積，一般人面對的或許是上班的大小事，但這是她們的生活，談到某些回憶會說不下去，如此深刻，卻不一定有人理解，或親近的人也不知道。」

連俞涵表示，「流麻溝十五號」是一個機緣可以讓大家了解這段歷史，還有這些受難者的人生。她舉例，也許有些奶奶會說出女孩子不用念太多書，不應該直接否定，而是給予一個互相了解的機會，「就像世代差異一樣，100年間的每個時代都有不同人出生，也會有不同樣貌，若不互相了解，就會有隔閡。」

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談起這次的演出經驗，連俞涵說過往都是「戲子無情」，一殺青就告別角色，「流麻溝十五號」是感受最深刻的一次。她形容，拍完這部電影像真的被剝奪自由，「演完陳萍就沒演過長的戲，我覺得自己很需要自由，這角色對我來說太壓抑了。我想要自由自在，因為自由很珍貴。」

雖然無緣金馬獎，但連俞涵笑說自己是從劇場出身，獎項不是唯一，「我們再繼續努力，不可能每一次都做到最好，但知道自己在往那個方向努力就夠了。」（編輯：陳政偉）1111112