中市「全人居家照護」 一次申請享4項服務

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市衛生局全人居家照護服務計畫，導入全人照護概念，整合各居家照護項目，推動一條龍式服務，有居家長期照顧、居家醫療照護、居家心理諮商及居家訪視藥事照護服務。

台中市衛生局今天發布新聞稿指出，8月起首創全人居家照護服務計畫，透過民眾主動求助、通報、單位轉介及到宅訪視等管道，一次申請可同時享有4項服務，包含居家長期照顧、居家醫療照護、居家心理諮商及居家訪視藥事照護服務。

衛生局舉例，78歲楊奶奶有中風、高血壓及糖尿病病史，近年體力衰弱，每月只靠老人年金過活，家中子女收入不穩定，雖已使用長期照顧服務協助日常生活，但楊奶奶情緒仍憂鬱，照顧管理專員到宅評估發現後，轉介居家心理諮商服務，經由專業心理師到宅陪伴諮商，減輕她的心理壓力，逐漸展現笑顏。

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衛生局人員說，另一例子，41歲的吳先生本是名小主管，有穩定收入和生活，幾年前父親開始有健忘及遊走症狀，母親生病需動手術，加上須照顧罹患身心疾病的妹妹，促使吳先生被迫轉換為兼職工作，接踵而來的照顧壓力，讓他身心俱疲，所幸透過社區藥師轉介長照服務，分擔照顧重責，讓他有時間安心工作、放鬆心情，重燃生活希望。

衛生局長曾梓展表示，衛生局關懷居家服務需求的民眾，除主動發掘需求，同時評估並轉介提供適切服務，從生理需求照顧到心理層面，強化服務連結效能，建構完善服務輸送管道，提供完整性、便利性及專業性的全人居家照護服務，讓市民輕鬆享用台中市便利多元的居家照顧服務模式。（編輯：卞金峰）1111205