大巨蛋案撤國賠 遠雄：盼擱置爭議讓進度往前

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（中央社記者賴言曦台北5日電）大巨蛋案又有新進展，台北市前副市長黃珊珊今天表示，遠雄在11月18日宣告放棄國賠訴訟；遠雄表示，希望擱置爭議，與新市府團隊重新建立關係，讓進度往前。

黃珊珊今天在臉書（Facebook）針對大巨蛋案發文表示，遠雄在11月18日宣告放棄國賠訴訟，並同意市府提出的營收分潤，雙方於11月22日簽訂契約變更。

遠雄發言人楊舜欽接受電訪時表示，台北市政府新執政團隊即將上任，雖然目前還沒有跟台北市長當選人蔣萬安的團隊有聯繫，但希望藉此擱置爭議，與未來的市府團隊建立關係，讓進度往前走；至於營運分潤和國賠是兩個獨立事件，兩者沒有連動關係。

台北市體育局預計大巨蛋明年6月試營運，楊舜欽表示，正在朝這個方向努力，目前工程進度剩下3%，但大多是涉及審查方面的「要徑」；但工程方面能先施作的部分都會先進行，希望在目標時間內開始試營運。（編輯：張良知）1111205