新北編纂課堂教學指引 助老師幫學生自主學習

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市教育局今天表示，結合各校力量實現校校有自主學習實踐社群，12日將發表「國中生自主學習的課堂教學指引」，協助教師從教學變為導學，讓學生為自己負責，主動探究學習。

教育局長張明文表示，自主學習的精神是相信學生有主動性、有責任心，但國中生自主學習最大困難，來自於不知道自己想學什麼、時間如何管理、如何自主學習。

他告訴中央社記者，自主學習成為各國教育改革重點，這次結合專家學者及學校實踐社群力量，研發「促進自主學習課堂教學實踐指引」，提供教師設計教學模式與評估工具，從教學角色變成引導學生角色，讓孩子學習與思考策略，學著自己解決問題。

教育局攜手國家教育研究院等單位編纂教學指引，將於12日發表，協助教師跟著指引，在課堂「微改變」就能培育出學生主動學習的動機與反思能力，更能為自己學習負責。

教育局說，共有中山國中、漳和國中、桃子腳國中小等7校聯盟，與12個實踐社群，加入自主學習課堂。新課綱強調學生自主學習能力，從國中開始就應培養如何自我發現問題，並找到解決問題方法，這是一輩子帶著走的能力。

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國家教育研究院院長林崇熙也在「促進自主學習」社群中貼文表示，接受教育是為了能在多變社會環境，掌握風險與發展生涯；尤其，離開學校後不再有老師，只能靠自主學習能力、態度、行動來解決問題，這就要靠學校時培養跨領域學習能力。

林崇熙認為，自主學習不只侷限在校內課堂上，而是生活中日常；甚至於大學師資培育，應該要讓未來的老師也有自主學習能力。（編輯：方沛清）1111210