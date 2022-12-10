世界盃髮型美容美睫美甲眉競賽 台東成績亮眼
2022/12/10 16:09（12/10 16:16 更新）
台東縣私立公東高級工業職業學校國三技藝班日前參加在彰化舉辦的「2022世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際競賽」，表現亮眼，拿下1冠軍、1亞軍、8特優佳績，並獲大會競賽總錦標特優獎，成果豐碩。（公東高工提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年12月10日
（中央社記者盧太城台東縣10日電）日前在彰化市舉辦的「2022HBC世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際競賽–青少年組」，台東縣拿下1冠軍、1亞軍、8特優，同時也因為表現好，獲得大會競賽總錦標特優獎。
台東縣私立公東高級工業職業學校今天發布新聞稿，12月1日在彰化市舉辦的「2022世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際競賽」為國際業界的最高榮譽比賽，是時尚髮型美容互相學習觀摩的最大平台，有來自世界各地的技術人員和全國各地的國高中職校、大專院校以及業界好手齊聚一堂。
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今年公東高工的國三技藝班拿下1冠軍、1亞軍、8特優的佳績，並獲得大會競賽總錦標特優獎。其中，大王國中張庭優「擁抱個性的太陽」榮獲得冠軍、泰源國中林子妘「黑白世界」獲亞軍，另外還拿下8個特優獎項。
公東高工校長李恭榮表示，公東和台東縣內國中配合的家政職群國三技藝班–美髮技術科及時尚造型科，教學目標是將家政內需型轉化為外需型生活服務產業，區分為生活服務設計與經營管理，而其中「髮型設計師」「新娘造型師」「美容SPA芳療、美甲、美睫師」的養成即是人才培育目標。（編輯：屈享平）1111210
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