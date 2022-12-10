世界盃髮型美容美睫美甲眉競賽 台東成績亮眼

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）日前在彰化市舉辦的「2022HBC世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際競賽–青少年組」，台東縣拿下1冠軍、1亞軍、8特優，同時也因為表現好，獲得大會競賽總錦標特優獎。

台東縣私立公東高級工業職業學校今天發布新聞稿，12月1日在彰化市舉辦的「2022世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際競賽」為國際業界的最高榮譽比賽，是時尚髮型美容互相學習觀摩的最大平台，有來自世界各地的技術人員和全國各地的國高中職校、大專院校以及業界好手齊聚一堂。

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今年公東高工的國三技藝班拿下1冠軍、1亞軍、8特優的佳績，並獲得大會競賽總錦標特優獎。其中，大王國中張庭優「擁抱個性的太陽」榮獲得冠軍、泰源國中林子妘「黑白世界」獲亞軍，另外還拿下8個特優獎項。

公東高工校長李恭榮表示，公東和台東縣內國中配合的家政職群國三技藝班–美髮技術科及時尚造型科，教學目標是將家政內需型轉化為外需型生活服務產業，區分為生活服務設計與經營管理，而其中「髮型設計師」「新娘造型師」「美容SPA芳療、美甲、美睫師」的養成即是人才培育目標。（編輯：屈享平）1111210