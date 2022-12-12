新北和國家教研院合推國中生自主學習課堂指引

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國家教育研究院長林崇熙（右起）與新北市副市長劉和然、教育局長張明文12日共同出席記者會，發布國中階段的「促進學生自主學習課堂教學實踐指引」。（新北市教育局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年12月12日

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市教育局與國家教育研究院等團隊的專家攜手研發下，今天共同推出國中生的「促進學生自主學習課堂教學實踐指引」，有助教師引導學生在課堂中學著如何解決問題。

新北市副市長劉和然今天主持「促進學生自主學習課堂教學實踐指引」發布記者會表示，新課綱強調學生的自主學習能力，新北市於國中階段起，積極培養學生的主動學習能力，透過研發出全國第一本「自主學習課堂教學實踐指引」，提供教師課堂教與學的設計模式與評估工具。

他表示，善用指引，教師只要在課堂進行「微改變」，就能培育出學生的學習動機與能力。可以以脈絡化的方式帶領教師，在課堂中引導學生學習策略、思考策略，讓孩子學著解決問題。

國家教育研究院長林崇熙表示，新北從國中階段推動自主學習，未來若成效良好，可能納入下一輪課綱中重要的內涵，希望讓台灣教育能更好。

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教育局新聞稿表示，經連結中山國中、漳和國中、桃子腳國中小、坪林實中、重慶國中、崇林國中、南山中學等7校，建立12個自主學習實踐社群聯盟，與國家教研院及愛思客（ASK）團隊的專家攜手研發出國中生的「促進學生自主學習課堂教學實踐指引」。

教育局表示，「促進自主學習課堂教學實踐指引」協助教師從教學轉變為導學，促進學生自發主動學習、善於反思，為自己的學習負責。歡迎各界加入臉書（Facebook）社團「NTSRL新北促進自主學習課堂」，共同關心自主學習，一起創造課堂微改變。（編輯：張銘坤）1111212